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班長好奇：為何都半夜上廁所，不怕嗎？　聽到新兵的回答臉沉了

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▲▼公廁，廁所。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO說，半夜上廁所時，都會有一名安全士官一起上。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名阿兵哥分享班長問他為何都半夜去上廁所，結果班長聽完之後臉色頓時一沉，讓他直呼「算了，要下基地了，祝我一切順利！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，當兵剛進新訓中心時，那時新兵都大不出來，但他完全沒這個問題，且因早上太多人上廁所，所以他都選擇半夜去寢室旁的廁所，「旁邊還有一個哨所，我想有人站哨就放心。」

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原PO表示，直到要結束新訓、下基地的前兩天，班長問他為什麼都半夜去上廁所，不會害怕嗎？他回答，「我不會啊，都會有一個安官在那個時間點一起上廁所，他腳上的靴子發出很大的聲音，讓我知道有人來了，所以我不會害怕。」

▼許多人剛入伍會因緊張、不適應而「大不出來」。（示意圖／翻攝免費圖庫Pakutaso）

▲▼廁所傳出屍臭（示意圖／取自Pakutaso）

班長聽了頓時臉色一沉說，「你看的那個哨所，之前就因為某些原因撤掉了，哪來的安官啊？」原PＯ寫道，「算了，要下基地了，祝我一切順利。」

對此，有網友留言，「班長很壞耶！只要他不說，大家就是都相安無事了嗎？這時善意的謊言就很重要了。」原PO回，「班長應該是嚇唬我的，他的用意應該是希望我不要三更半夜去大便。」

有人則回憶新訓時，「新兵三天才大出來，半夜去廁所大號聽到一堆聲音，之後說報告是誰，整排廁所客滿，都是同中隊的人，都邊大邊講電話。」

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