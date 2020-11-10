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台中學生夜衝掉眼鏡「10機車開大燈」來回找3次　結果躺在墓碑上

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▲▼戀人，姊弟，兄妹，情侶。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲原PO表示，那時男女同學互相剛認識，男的一定提議去最恐怖的地方壯膽，其實都是掩飾「把妹」的糖衣。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享年輕時到台中就學，一群人夜衝某公墓，結果有人眼鏡掉了，但之後大家看到一幕，10輛機車瞬間只剩3輛，「嗯，這就是所謂的義氣。」有附近住戶則說，「可能是有好心『人』幫你撿起來.....您就別擔心了。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，那年是1999年，是一個騎風光迪爵的年代，滿多人都必經到外地深造求學，台灣「由你玩4年」的人格塑造過程；男女同學互相剛認識，男的一定提議去最恐怖、最刺激和最黑的地方壯膽、探索，認識新環境的理由其實都是掩飾「把妹」的糖衣，聽到女生尖叫然後抱緊才是主要目的。

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▼原PO分享那晚夜衝的經過。（圖／翻攝免費圖庫stocksnap）

山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

原PO回憶，當時一群人騎10輛摩托車飆過去，有人忽然說眼鏡掉了，帶頭的很負責馬上說大家一起找；那是半夜1點鐘，路上沒車，大家就像航空母艦在甲板上，一排人為了飛行起降的安全找螺絲釘一樣，大燈全開。

原PO表示，一排10輛摩托車慢慢前進來回找三次，沒任何發現，正準備放棄時，居然發現林姓同學的眼鏡躺在「林xx之墓」的墓碑上，瞬間10輛車跑到剩下要拿眼鏡的三輛車，「嗯這就是所謂的義氣。」

對此，有網友留言，該路段現在蓋房子了；原PO回，「 真的嗎？太久沒回到台中了。」也有人說，該公墓附近沒發生過什麼奇怪的事，周邊都有人住，墓園上方也有住家，旁邊還有佛寺，常有人出沒，「我也住這附近，可能是有好心『人』幫你撿起來.....您就別擔心了。」

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