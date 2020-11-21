獅子會「獅吼舞運」嘉年華...桃園巨蛋登場　魏淑蓮：不用吃素！

▲市長鄭文燦指出，「獅吼舞運」是桃園巨蛋屋頂薄膜結構修繕工程，完工啟用，第一個舉辦的活動。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300G2區「獅吼舞運」嘉年華會，21日於桃園巨蛋體育館舉行，號召3,000獅友參加。300G2區總監魏淑蓮表示，以往舉辦一場運動大會，依民間習俗，主辦單位的核心成員，得要誠心茹素3個月，以祈求好天氣；然現今在設備完善、數10個球場面積大的巨蛋體育館辦趣味運動會，再也不用吃素、擔心壞天氣！

▲儘管行程滿滿，議長邱奕勝（左三）一早出席「獅吼舞運」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

魏淑蓮總監感謝市長鄭文燦、市議會議長邱奕勝對「獅吼舞運」嘉年華會的支持，因為，桃園巨蛋體育館去年9月開始進行屋頂薄膜結構、鋼索、燈光及音響等設施修繕工程，本月間才完工，「獅吼舞運」是該工程完工啟用試營運後的第一個活動，也是300G2區首次在室內館舉辦運動大會。

▲▼大會主席葉志誠肯定自己完成辦理「獅吼舞運」活動。（圖／記者楊淑媛攝）

擔任「獅吼舞運」嘉年華會活動大會主席的葉志誠獅友表示，負責籌備這場3,000獅友運動大會，經連月來密集籌劃，盡心盡力然看到獅友熱情參與，內心澎湃無比，再次肯定自己完成這項「不可能的任務」。葉志誠說，「獅吼舞運」籌備初始的發想，就是以「創新」思維出發，為此他與總幹事許月娥甚至去參加2020花蓮豐年祭，親自感受豐年祭載歌載舞，飲酒共舞的歡樂氛圍，瞭解本土在地文化—原著民同胞如何將一年的努力，透過豐年祭呈現成果並展開一系列的慶祝活動。

國際獅子會300G2區年度盛事「趣味運動大會」， 2020-2021年度創新以「獅吼舞運嘉年華會」為主題，結合「公益活動」捐贈370萬的氣相層析質譜儀（GC-MS）給市府消防局、「趣味運動競賽」、「啦啦隊表演比賽」、「千獅共舞」、「青年學子的競技啦啦隊表演、光舞表演」，及以「獅友聯歡晚會」，除了內容創新、突破G2區以往的「趣味運動大會」，展現獅友的創新求變精神，深受各界肯定。

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