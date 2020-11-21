　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」　鄭文燦：助提高縱火破案率

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館舉辦「2020-2021獅吼舞運嘉年華會」，會中捐贈消防局氣相層析質譜儀（GC-MS），市長鄭文燦與消防局長謝呂泉（右三）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館舉辦「2020-2021獅吼舞運嘉年華會」，會中捐贈消防局氣相層析質譜儀（GC-MS），市長鄭文燦與消防局長謝呂泉（右三）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日出席國際獅子會300G2區「2020-2021獅吼舞運嘉年華會」，會上代表市府接受獅友集資捐贈價值400萬元的氣相層析質譜儀（GC-MS），鄭文燦表示，桃園市工廠密度在六都中最高，火災件數則在六都中最少，感謝獅友們長期熱衷社會公益，這套系統可幫助消防人員準確分析火場殘存微量易燃液體成分，讓鑑識人員「有跡可循」，並提供精準證據，提高縱火破案率。

▲國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館捐贈消防局氣相層析質譜儀（GC-MS），市長鄭文燦回贈感謝獎牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館捐贈消防局氣相層析質譜儀（GC-MS），市長鄭文燦回贈感謝獎牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦上午出席位於綜合體育館舉辦的獅子會捐贈活動，他指出，桃園是全台成長最快、進步最多的城市，工廠密度與工業防災需求高，市府長期推廣防災知識，因此桃園火災件數在六都中最少，感謝國際獅子會長期熱衷社會公益，國際獅子會300G2區創區總監黃簡美桂不僅擔任消防局義消防火宣導大隊長，許多獅友們也參與防火宣導大隊工作。

其中，獅友們集資捐贈氣相層析質譜儀（GC-MS），能準確分析火災現場殘存之微量易燃液體成分，幫助消防人員在第一線有效掌握火場、避開危險，也可讓警方與消防局鑑識人員有跡可循，在司法上提供精準證據，有效提高縱火破案率。

桃園市消防局指出，原有一套氣相層析質譜儀設備已老舊，感謝國際獅子會300G2區的及時捐贈，可讓消防局進行汰舊換新。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版

【更多新聞】

►桃園女收「示愛」簡訊帳戶多520元...心驚報警　前男友：想挽回

►桃園「愛偷男」趴睡土地公廟　闔眼前不忘做這事...惹怒廟公慘了

►「嬰靈一旁監督」桃園渣男在女同事胸部畫符...5度性侵還偷拍

ET快訊
4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導離職　一查結果大逆轉
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

獅子會「獅吼舞運」嘉年華...桃園巨蛋登場　魏淑蓮：不用吃素！

台南南區國宅社區發展協會　獲環保署評比環保小學堂優等社區

法務部長蔡清祥攜林智堅、楊文科　藍綠同框挺馨生

嘉義縣文化基金會藝術下鄉　石硦居民演戲認識家鄉

嘉市東市場三樓停車場重開放　建置全新汽車升降梯

嘉義高工家長會長交接　席開60桌...新任林怡華好人氣　

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」　鄭文燦：助提高縱火破案率

蔡易餘促改善水虞厝地區灌溉與圳溝臭味...增設攔水壩及抽水設備

「孫子有急用！」8旬婦欲領194萬...行員機警請波麗士阻詐

嘉義竹崎柑橘叫賣趴　縣長攜手鄉長10斤禮盒3千元賣出

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

獅子會「獅吼舞運」嘉年華...桃園巨蛋登場　魏淑蓮：不用吃素！

台南南區國宅社區發展協會　獲環保署評比環保小學堂優等社區

法務部長蔡清祥攜林智堅、楊文科　藍綠同框挺馨生

嘉義縣文化基金會藝術下鄉　石硦居民演戲認識家鄉

嘉市東市場三樓停車場重開放　建置全新汽車升降梯

嘉義高工家長會長交接　席開60桌...新任林怡華好人氣　

獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」　鄭文燦：助提高縱火破案率

蔡易餘促改善水虞厝地區灌溉與圳溝臭味...增設攔水壩及抽水設備

「孫子有急用！」8旬婦欲領194萬...行員機警請波麗士阻詐

嘉義竹崎柑橘叫賣趴　縣長攜手鄉長10斤禮盒3千元賣出

房東收租更方便！　內政部推社會住宅包租代管享「333好康獎勵」

清華女大生學餐遭性騷！詛咒學弟「我要讓你死」　案情逆轉慘被肉搜

金馬獎／陳昊森、曾敬驊來了！　《刻你》現身紅毯尖叫聲停不了

金馬・紅毯／范少勳合身西裝大長腿全現形　「逗號瀏海」殺爆少女心

金馬獎／郭書瑤火辣開中洞！　轉身辣翻「下半身渾圓形狀」露出來

金馬・紅毯／郭書瑤左右半球胸線全露　秀美腿被指「很壯」

金馬獎／陳雪甄「深V開到腰」雙球狂搖！　一秒突變…當場翻白眼中邪

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

地方熱門新聞

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

罷王需7.8萬票同意　總部：有機會

台26線道路邊坡暗夜大火　持續灌救中

鄭文燦訪雲林　民代陪同參拜西螺太平媽祖

桃園華泰名品城聖誕村　獻上祝福系聖誕

全台掛反瘦肉精美豬看板

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

水情不樂觀！　抗旱工作達8個月

平雙三校聯合復育豔紅鹿子百合

鄭文燦訪雲林　交換農業產銷心得

3歲女哭找爸墜樓！台南父衝回家背景曝

疏濬工人起歹念　趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　

大江「501號聖誕市集」登場　店家做公益

桃園家防官「神鵰俠侶」 夫妻保護兒童攜手同行

更多熱門

相關新聞

鄭文燦訪雲林　交換農業產銷心得

鄭文燦訪雲林　交換農業產銷心得

桃園市長鄭文燦今（20）日跨越濁水溪南下雲林參訪，前往斗六工業區參觀，下午則到西螺福興宮向西螺媽祖太平媽上香祈福，晚間驅車趕往台西五條港安西府參加建醮祈安活動，特地抽空私下拜訪西螺地方人士，交換「蔬果生產、銷售、冷鍊、運銷」的心得；地方政壇人士表示，有提前為民進黨總統參選做準備。

鄭文燦訪雲林　民代陪同參拜西螺太平媽祖

鄭文燦訪雲林　民代陪同參拜西螺太平媽祖

水情不樂觀！　抗旱工作達8個月

水情不樂觀！　抗旱工作達8個月

遭點名接班閣揆人選　鄭文燦：我專心當市長

遭點名接班閣揆人選　鄭文燦：我專心當市長

桃園室內設計裝修公會　愛心捐贈

桃園室內設計裝修公會　愛心捐贈

關鍵字：

獅子會氣相層析質譜儀鄭文燦

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面