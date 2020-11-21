獅子會贈400萬元「氣相層析質譜儀」　鄭文燦：助提高縱火破案率

▲國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館舉辦「2020-2021獅吼舞運嘉年華會」，會中捐贈消防局氣相層析質譜儀（GC-MS），市長鄭文燦與消防局長謝呂泉（右三）代表受贈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦21日出席國際獅子會300G2區「2020-2021獅吼舞運嘉年華會」，會上代表市府接受獅友集資捐贈價值400萬元的氣相層析質譜儀（GC-MS），鄭文燦表示，桃園市工廠密度在六都中最高，火災件數則在六都中最少，感謝獅友們長期熱衷社會公益，這套系統可幫助消防人員準確分析火場殘存微量易燃液體成分，讓鑑識人員「有跡可循」，並提供精準證據，提高縱火破案率。

▲國際獅子會300G2區21日在桃園市立綜合體育館捐贈消防局氣相層析質譜儀（GC-MS），市長鄭文燦回贈感謝獎牌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦上午出席位於綜合體育館舉辦的獅子會捐贈活動，他指出，桃園是全台成長最快、進步最多的城市，工廠密度與工業防災需求高，市府長期推廣防災知識，因此桃園火災件數在六都中最少，感謝國際獅子會長期熱衷社會公益，國際獅子會300G2區創區總監黃簡美桂不僅擔任消防局義消防火宣導大隊長，許多獅友們也參與防火宣導大隊工作。

其中，獅友們集資捐贈氣相層析質譜儀（GC-MS），能準確分析火災現場殘存之微量易燃液體成分，幫助消防人員在第一線有效掌握火場、避開危險，也可讓警方與消防局鑑識人員有跡可循，在司法上提供精準證據，有效提高縱火破案率。

桃園市消防局指出，原有一套氣相層析質譜儀設備已老舊，感謝國際獅子會300G2區的及時捐贈，可讓消防局進行汰舊換新。

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