　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張忠謀發表APEC領袖宣言：後疫情數位時代　台灣願意分享成功經驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林銘翰／台北報導

2020年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）20日以視訊方式進行，我方領袖代表台積電創辦人張忠謀會中針對防疫、公衛、經濟振興等議題，於會中發表3分鐘演說，談及在後疫情的數位時代，中華台北十分願意和大家分享成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作。

張忠謀今年第3度代表總統蔡英文出席APEC領袖會議，受到新冠肺炎影響，此次AELM在台灣時間20日晚間8時至10時50分以視訊方式進行，是APEC自1989年創立以來頭一遭。總統府表示，張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

對此，總統府20日下午於總統府召開「2020 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」記者會，由張忠謀偕同行政院政務委員鄧振中、國發會主委龔明鑫、國安會副秘書長徐斯儉及外交部國際組織司司長陳龍錦，就此次APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

▲▼2020APEC暨經濟領袖會議會後記者會，張忠謀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者莊喬迪攝）

張忠謀2020年APEC領袖宣言發言稿如下：

各位與會的夥伴，大家好！

雖然今年有點遺憾無法與大家面對面會談，然而感謝數位科技的發展,使我們仍能夠以線上型式進行會議。

在中華台北，我們十分幸運能夠遏止COVID-19的疫情擴散。中華台北人口總數約2350萬人截至今日（11月20日）為止,僅有611例確診病例及7例死亡病例。在經濟層面,中華台北及時地推出了紓困及振興方案，維持了當地的經濟發展。預計2020年，中華台北的GDP將有超過1.5％的正成長。

數位科技無疑地在控制疫情上發揮了重要的功效，在中華台北，幾乎每個人都擁有手機，醫療衛生主管機關因此能夠藉由手機上的全球定位系統（GPS）資訊追蹤COVID-19確診者近期的接觸對象，並將其快速隔離。此外，透過數位科技協助，也順利建立了口罩配給的方案。

在中華台北，如今除了海外旅行仍被嚴格限制，這裡的人們幾乎已重回正常的生活軌道。我們企盼在不久的將來，海外旅行能夠回到疫情前的狀態。

至於後疫情時代是什麽樣貌？

在後疫情時代，相信數位科技在我們的工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要。人智慧是數位科技領域中的一個分支，不僅能夠提升醫生的醫療效率，亦能提高醫療保健系統的效能。這不是一個夢想，而是已經真實地發生在我們生活之中！

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。然而，中華台北在這個供應鏈中擁有了相當重要的一部份，從半導體製造設備、半導體設計和直到系統工程及組裝都包括在內。

後疫情的數位時代，中華台北十分願意能和大家分享我們的成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。

其他人也看了這些...

否決中天新聞台換照3大原因　NCC：大股東蔡衍明直接介入
反駁中天「台灣不能只有一種聲音」　NCC：侮辱所有媒體從業員
中天換照遭否決「恐釀大量解僱」？北市勞動局：須60天前依法通報

相關新聞...

蔡衍明怒批NCC污辱中天新聞人　不會放棄捍衛到底
馬英九力挺中天：言論自由必對蔡英文「加倍奉還」！
韓國瑜臉書諷「白雪公主」　韓粉1小時蓋5千樓「11/22上街頭了」

振興一下我們的美麗

ET快訊
4歲女童遭同學持棍性侵4個月！班導離職　一查結果大逆轉
金馬／徐若瑄粉紅禮服「上下開深V」　踩10cm高跟鞋登場辣爆
金馬／瑤瑤辣爆紅毯「中間切開」　開衩狂露大腿根部！
孟子73代孫女預告金馬戰袍！深V「炸出超兇雪球」
金馬／大鶴紅毯主持「講話含滷蛋」！　網傻眼開酸
金馬／3位高帥歐巴踏上紅毯！　一現身帥到尖叫聲爆棚
騎士中橫跳崖失蹤15天　家屬「懸賞50萬」淚求協尋
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

APEC峰會與李顯龍線上重聚　張忠謀：他講多少我也講多少

張忠謀發表APEC領袖宣言：後疫情數位時代　台灣願意分享成功經驗

屏東西向第2條快速公路路線北移...目標12年完工　 閣揆有意見

LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

不承認一國兩制無法進RCEP？　馬英九：經濟部所稱障礙並不存在

若把國家當你家　江啟臣：閣揆換不換根本沒差

失聯F16標定位置水深千米海流強待打撈　空軍將說明第5日搜救進度

換閣揆改組傳聞飛...蘇貞昌：林佳龍潘孟安怎沒被點名

快訊／賀「台美5年合作MOU簽了」　蔡英文：真朋友真進展

國民黨：莫健簽備忘錄才對等　綠營誤導民眾相信台美關係史上最佳

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

爸帶兒開車見黑狗在路邊舔水漬 手捧水餵牠喝...網讚：最棒身教

N.Flying李承協翻唱《玫瑰少年》改編韓文Rap　柳會勝Cover《想見你》…阿璞認證：很好聽！

結婚迎娶創意拿「衝鋒槍巨扇」　新娘丟下超霸氣！媽：脾氣不好

等30秒嫌太久！奧客爆氣要客訴　店員不服嗆：倚老賣老...身分曝光

剖腹產全都錄！見孩子出生她秒落淚 生產全程家人緊緊相伴：媽媽辛苦了

APEC峰會與李顯龍線上重聚　張忠謀：他講多少我也講多少

張忠謀發表APEC領袖宣言：後疫情數位時代　台灣願意分享成功經驗

屏東西向第2條快速公路路線北移...目標12年完工　 閣揆有意見

LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

不承認一國兩制無法進RCEP？　馬英九：經濟部所稱障礙並不存在

若把國家當你家　江啟臣：閣揆換不換根本沒差

失聯F16標定位置水深千米海流強待打撈　空軍將說明第5日搜救進度

換閣揆改組傳聞飛...蘇貞昌：林佳龍潘孟安怎沒被點名

快訊／賀「台美5年合作MOU簽了」　蔡英文：真朋友真進展

國民黨：莫健簽備忘錄才對等　綠營誤導民眾相信台美關係史上最佳

房東收租更方便！　內政部推社會住宅包租代管享「333好康獎勵」

清華女大生學餐遭性騷！詛咒學弟「我要讓你死」　案情逆轉慘被肉搜

金馬獎／陳昊森、曾敬驊來了！　《刻你》現身紅毯尖叫聲停不了

金馬・紅毯／范少勳合身西裝大長腿全現形　「逗號瀏海」殺爆少女心

金馬獎／郭書瑤火辣開中洞！　轉身辣翻「下半身渾圓形狀」露出來

金馬・紅毯／郭書瑤左右半球胸線全露　秀美腿被指「很壯」

金馬獎／陳雪甄「深V開到腰」雙球狂搖！　一秒突變…當場翻白眼中邪

西門町驚傳隨機傷人！25歲男「液體潑臉」攻擊　她砸菜籃救男友

YAMAHA CUP／文華「小坦克」擋下多次射門　關鍵原因是不怕球

薩摩耶挑玩具「招待宅配叔叔」　一轉頭人走了...牠呆望門口失神

政治熱門新聞

失聯F16標定位置水深千米海流強待打撈

正妹女士官「甜露小虎牙」清新神照曝光　網暴動：早知道就簽下去

「蘇貞昌將下台」　王世堅曝接任人選

快訊／賀「台美5年合作MOU簽了」　蔡英文：真朋友真進展

李正皓預言蘇貞昌「下台時間點」

罷免案成立　王浩宇：讓大家失望了

機車團體今傍晚「癱瘓」鄭州、塔城街口　交管、公車調配資訊看這

遭爆「地下工廠」拒檢　皇家傳承：稽查員未穿防塵衣物

王浩宇若遭罷免成功　不補選遞補

把《鬼滅》做成便當！趙天麟妻神複製善逸、禰豆子　網求開班授課

無國界記者組織挺NCC　維基百科被「大量編輯」

美環保署長卸任前訪台　藍營提醒一件事

APEC落幕　張忠謀全程參與完成任務

快訊／王浩宇罷免案成立　明年1月16日投票

更多熱門

相關新聞

文在寅參與APCE峰會！強調共享南韓防疫成果

文在寅參與APCE峰會！強調共享南韓防疫成果

亞太經濟合作會議昨（20）日晚間在馬來西亞吉隆坡登場，全場受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而採取視訊模式，南韓總統文在寅會中呼籲，應全力針對企業人士出入境方案進行協商，並與美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相菅義偉等21個會員國領袖或代表發表「吉隆坡領袖宣言」。

LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

陸商務部：推動2040年建成「亞太自貿區」

陸商務部：推動2040年建成「亞太自貿區」

APEC達成3年來首份共同聲明

APEC達成3年來首份共同聲明

APEC：區域經濟整合、數位創新實現2040布城願景

APEC：區域經濟整合、數位創新實現2040布城願景

關鍵字：

張忠謀APEC總統府

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

網購超便宜行動電源　一拆開千人笑瘋

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

妥瑞症粉絲淚控蔡依林工作人員包圍霸凌

3鳥男奇萊北峰露鳥拍照　山友怒曝報應

「台中米娜」IKEA裸拍…掌鏡廚師也遭逮！2人下場曝

Keanna遭起訴！腳踹車門夾莉婭

「4千年一遇美女」右臉真面目現形

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

網友問台塑、中油加哪間討論熱烈

裝滿PS5主機貨車被搶！賠償禮包曝

媽媽信神棍！小女兒被逼「為家裡犧牲」…遭3度性侵

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

更多

最夯影音

更多
白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」

白靈隔離出關「爆乳開深V」沒胸貼！　問：台灣尺度到哪？...紅毯戰服「若隱若現」
耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

年邁愛心媽半夜摸黑上山餵狗！　天真浪「叼2根樹枝」報恩換食物

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面