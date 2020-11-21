張忠謀發表APEC領袖宣言：後疫情數位時代　台灣願意分享成功經驗

記者林銘翰／台北報導

2020年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）20日以視訊方式進行，我方領袖代表台積電創辦人張忠謀會中針對防疫、公衛、經濟振興等議題，於會中發表3分鐘演說，談及在後疫情的數位時代，中華台北十分願意和大家分享成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作。

張忠謀今年第3度代表總統蔡英文出席APEC領袖會議，受到新冠肺炎影響，此次AELM在台灣時間20日晚間8時至10時50分以視訊方式進行，是APEC自1989年創立以來頭一遭。總統府表示，張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

對此，總統府20日下午於總統府召開「2020 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」記者會，由張忠謀偕同行政院政務委員鄧振中、國發會主委龔明鑫、國安會副秘書長徐斯儉及外交部國際組織司司長陳龍錦，就此次APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者莊喬迪攝）



張忠謀2020年APEC領袖宣言發言稿如下：



各位與會的夥伴，大家好！

雖然今年有點遺憾無法與大家面對面會談，然而感謝數位科技的發展,使我們仍能夠以線上型式進行會議。

在中華台北，我們十分幸運能夠遏止COVID-19的疫情擴散。中華台北人口總數約2350萬人截至今日（11月20日）為止,僅有611例確診病例及7例死亡病例。在經濟層面,中華台北及時地推出了紓困及振興方案，維持了當地的經濟發展。預計2020年，中華台北的GDP將有超過1.5％的正成長。

數位科技無疑地在控制疫情上發揮了重要的功效，在中華台北，幾乎每個人都擁有手機，醫療衛生主管機關因此能夠藉由手機上的全球定位系統（GPS）資訊追蹤COVID-19確診者近期的接觸對象，並將其快速隔離。此外，透過數位科技協助，也順利建立了口罩配給的方案。

在中華台北，如今除了海外旅行仍被嚴格限制，這裡的人們幾乎已重回正常的生活軌道。我們企盼在不久的將來，海外旅行能夠回到疫情前的狀態。

至於後疫情時代是什麽樣貌？

在後疫情時代，相信數位科技在我們的工作、休閒生活、醫療保健中將愈趨重要。人智慧是數位科技領域中的一個分支，不僅能夠提升醫生的醫療效率，亦能提高醫療保健系統的效能。這不是一個夢想，而是已經真實地發生在我們生活之中！

全球目前沒有任何單一經濟體擁有完整的數位科技供應鏈，事實上，沒有一夠負擔一個完整的數位科技供應鏈，並且同時具有國際競爭力。然而，中華台北在這個供應鏈中擁有了相當重要的一部份，從半導體製造設備、半導體設計和直到系統工程及組裝都包括在內。

後疫情的數位時代，中華台北十分願意能和大家分享我們的成功經驗，並期待與APEC成員經濟體合作，共創光明、健康的數位未來。

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