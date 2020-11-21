APEC達成2項重要進展　蔡英文感謝張忠謀「台灣有你真好！」

記者蔡文鈴／台北報導

台積電創辦人張忠謀20日代表總統蔡英文參加APEC經濟領袖會議，然而因新冠肺炎疫情影響，會議以視訊方式進行。對此，蔡英文表示，這次的會議達成了2項重要進展，並透過臉書感謝張忠謀，稱他為「Morris」台灣有你真好！

▲蔡英文謝謝張忠謀參加APEC會議。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



總統府21日下午於總統府召開「2020 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」記者會，由張忠謀偕同行政院政務委員，向國人說明與會成果及AELM峰會成果。

蔡英文表示，這次會議達成了兩項比前幾年更重大的進展，發表APEC2040太子城願景（APEC Putrajaya Vision 2040），期許亞太地區持續推動自由開放的貿易和投資，深化區域的經濟整合。

蔡英文指出，通過吉隆坡領袖宣言（Kuala Lumpur Leaders’ Declaration），強調所有會員應團結一致，在未來後疫情時代將共同致力於復甦亞太地區受創的經貿情勢。

蔡英文感謝這次所有工作夥伴的努力，「尤其特別謝謝Morris」，第三度同意代表參與APEC經濟領袖會議，擔起重責大任，也謝謝新加坡李顯龍總理，在這次APEC經濟領袖週期間和我方的雙邊交流。

蔡英文強調，台灣接下來將會持續和APEC會員合作，把握參與和貢獻的機會，積極推動以上兩項重要的願景和目標！