文在寅參與APCE峰會！呼籲強化「多邊貿易」：共享南韓防疫成果

▲南韓總統文在寅出席APEC峰會。（圖／翻攝自青瓦台臉書）

記者羅翊宬／編譯

亞太經濟合作會議昨（20）日晚間在馬來西亞吉隆坡登場，全場受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而採取視訊模式，南韓總統文在寅會中呼籲，應全力針對企業人士出入境方案進行協商，並與美國總統川普、中國國家主席習近平、日本首相菅義偉等21個會員國領袖或代表達成「吉隆坡領袖宣言」。

根據《韓聯社》報導，文在寅表示南韓在疫情中選擇以增進交流的方式取代封鎖國境，力拼減緩經濟衝擊，「亞太地區未來展望，取決於各成員國透過自由貿易獲得利益，達成所謂的『擴大均衡』。抱持著實現經濟共同體之遠大夢想超過30年，如今APEC發展為佔全球GDP的60%、交易量佔50%的全球最大規模的區域合作體系。」

文在寅表示，「儘管疫情改變許多事物，然而卻不能改變我們追求的夢想。如今是APEC再次發揮合作力量、克服危機的時刻。須強化多邊貿易體制，方能拉動區域內恢復往日經濟規模。對此，南韓將協助明年WTO部長級會議成功舉辦，討論WTO的改革。」

▲文在寅呼籲，應強化多邊貿易體制。（圖／翻攝自青瓦台官網）

文在寅在第2次提案時呼籲，應致力於制定各種合作方案，以求危機不會招致不平等，「南韓採取以雇用、社會安全網為基礎的『韓國版新政』（New deal）做為國家發展戰略方針。而為增進國與國之間更具包容性，我政府已進行1億美元的人道支援，包括與全球共享防疫醫療物品與『K防疫』（韓式防疫）經驗成果，並支持疫苗能公平分配。」

文在寅最後呼籲，應謀求數位經濟與綠能經濟的均衡發展，「南韓將致力於活用APEC數位創新子基金，積極推動亞太地區5G生態創新產業，強化全球價值鏈。」

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