APEC峰會與李顯龍線上重聚　張忠謀：他講多少我也講多少

記者林銘翰／台北報導

2020年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）20日以視訊方式進行，我方領袖代表台積電創辦人張忠謀會中針對防疫、公衛、經濟振興等議題，於會中發表3分鐘演說，更與新加坡總理李顯龍進行雙邊視訊。對此，張忠謀21日表示，自己與李顯龍有達成一個共識，就是「他講多少我也講多少」。

張忠謀今年第3度代表總統蔡英文出席APEC領袖會議，受到新冠肺炎影響，此次AELM在台灣時間20日晚間8時至10時50分以視訊方式進行，是APEC自1989年創立以來頭一遭。總統府表示，張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

▲張忠謀出席「2020APEC暨經濟領袖會議」會後記者會。（圖／記者莊喬迪攝）



對此，總統府20日下午於總統府召開「2020 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」記者會，由張忠謀偕同行政院政務委員鄧振中、國發會主委龔明鑫、國安會副秘書長徐斯儉及外交部國際組織司司長陳龍錦，就此次APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

張忠謀表示，自己在會議過程中，並沒有和其他領袖進行任何互動，「都是一個人獨自在任何一個時刻講話」，主席也相當嚴格地管控每個人的發言時間，因此期間並沒有與任何人互動，更沒有人主動提出台灣的防疫成績。

張忠謀說，在2018年的APEC峰會，自己曾經與李顯龍一起喝過茶，從此之後就沒有再見面，去年的APEC峰會甚至還取消，不過相關的對談細節他不便透露，自己也和李顯龍達成一個共識，那就是「他講多少我也講多少」。

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