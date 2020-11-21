LIVE／APEC領袖會議落幕　張忠謀偕代表團16:30說明成果

記者蘇晏男／台北報導

2020年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議（AELM）20日以視訊方式進行，我方領袖代表台積電創辦人張忠謀會中針對防疫、公衛、經濟振興等議題，向亞太各國分享台灣經驗，並提出合作倡議。總統府則於下午4時半召開記者會，向國人說明此次APEC的討論成果，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲張忠謀以視訊方式全程參與APEC。（圖／總統府提供）

張忠謀今年第3度代表總統蔡英文出席APEC領袖會議。由於受到新冠肺炎影響，此次AELM在台灣時間20日晚間8時至10時50分以視訊方式進行，是APEC自1989年創立以來頭一遭。

會後，總統府發新聞稿透露，張忠謀全程與會，過程順利，圓滿達成任務。

至於我方在會中的討論成果及會議情形，總統府20日下午4時半召開「 2020 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」，屆時張忠謀會偕行政院政務委員鄧振中、國家發展委員會主任委員龔明鑫、國家安全會議副秘書長徐斯儉及我國APEC資深官員外交部國際組織司司長陳龍錦，就此次APEC整體會議情形、雙部長會議與會成果及AELM峰會成果等，向國人說明。

另外，各國領袖在會中捐棄歧見，發表3年來首份共同聲明，呼籲追求自由貿易，盼能挽救受新型冠肺炎重創的全球經濟，而中國更表明積極考慮加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

▲亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間以視訊方式舉行，張忠謀（第4列中間）、美國總統川普（第4列右1）、中國國家主席習近平（第2列左1）等人與會。（圖／路透）

2020年我國APEC代表團如下：

張忠謀（領袖代表）

張嘉淵

陳俊聖

龔明鑫

顧立雄

張忠謀夫人

李大維

鄧振中

徐斯儉

林之晨