約旦哈雅公主偷吃「小9歲」男保鏢　封口費將近2億！杜拜酋長綠慘

▲杜拜酋長拉希德前妻、約旦公主哈雅（Princess Haya）花高價隱瞞自己的婚外情。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

杜拜酋長拉希德2019年與前妻約旦公主哈雅（Princess Haya Bint Al-Hussain）離婚，他當時被控涉嫌謀畫綁架2個女兒，以及恐嚇出軌的哈雅公主。然而，近來卻有媒體爆料，哈雅公主離婚前早就劈腿小9歲的英國保鏢至少2年，期間支付的封口費高達640萬美元（約新台幣1億8240萬元）。

根據《每日郵報》報導，倫敦高等法院在兒童監護權的調查裁決中揭露，46歲的哈雅公主與37歲已婚保鏢佛勞爾斯（Russell Flowers）發生性行為，並贈與許多奢侈禮物，包含1.6萬美元（約新台幣45.6萬元）名錶與6.6萬美元（約新台幣188萬元）的老式獵槍。婚外情曝光後，佛勞爾斯4年的婚姻告吹，哈雅也在2018年被前夫恐嚇，並帶著2個女兒逃至英國。

報導指出，有匿名人士爆料，哈雅公主偷情期間曾給他160萬美元（約新台幣4560萬元），以防他向拉希德（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum）告密，另外3名從2016年起就知情的杜拜王室保鏢，也收取了相同價格的封口費，意即光是這4人的封口費，哈雅就花了640萬美元。內部人士也稱，兩人關係在團隊中早已是公開的秘密。

▲杜拜酋長拉希德與前妻約旦哈雅公主於2012年出席英國雅士谷賽馬大會。（圖／達志影像／美聯社）

報導提到，佛勞爾斯的一位密友向《每日郵報》表示，哈雅該為自己追求男人的方式感到羞恥，因為她擁有的財富與權力允許她這樣做，但很多人的生活都因此被毀，另外，佛勞爾斯也要對自己對待妻子的方式感到羞恥，他的行為令人作嘔，「離婚讓佛勞爾斯的前妻很傷心，她花了很長的時間才從感情的背叛中復原。」

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