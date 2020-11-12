　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

為了與小三同居趕走40年妻　狠心夫遭抓包嗆：是我去追人家的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩性,單身,女孩,女人,未來。（圖／翻攝PEXELS）

▲陳姓男子為了與小三同居，竟把與自己共同生活40多年的妻子趕出家門。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子已結婚逾40年，不料他卻背著老婆，與在氣功協會結識的沈姓女子大談婚外情，2人不僅會以「老公、老婆」親暱相稱，且陳男為了與小三長期同居，甚至還把老婆趕出家門。陳妻為此患上憂鬱症，最後崩潰向沈女提告。高雄地院審結判沈女需賠5萬元。全案仍可上訴。

陳男1977年結婚後與妻育有2男1女，但他2018年10月至12月間，卻暗地與在氣功協會認識的沈女交往，且遭抓包後，12月底雖向家人佯稱已分手，也將私人物品從小三家搬回，但其實2人私下仍有聯繫。

陳妻痛訴，老公為了與沈女長期同居，2019年1月間強迫她搬離夫妻二人共同居住40年的住所，逼得她只好前去與兒子同住，而當年除夕她與媳婦返回住處祭祖時，還撞見老公與小三在家中獨處，對方甚至當場要求她離婚退讓。

陳妻難過表示，沈女的兒女及父母明明都知悉婚外情事件，但不規勸就算了，竟然還聯手幫助慫恿沈女繼續侵害她配偶權，甚至誘使陳男脫離家庭。對此，她因身心嚴重受創還患上憂鬱症，最終決定向沈女及其家人提告求償150萬元。

法庭上沈女辯稱，她與陳男僅止於一般正常社交情誼，2人往來程度不足以破壞陳妻婚姻生活，且她與父母、子女並未同住，故根本不會有任何干涉、過問，甚至慫恿影響她社交圈的情形。

高雄地院審理時勘驗陳妻提供的行車紀錄器錄音檔，發現陳男與沈女確實會以「老公老婆」互稱，雖陳男後來出面反駁稱，這只是2人間的玩笑話，但由於他過去曾向妻坦言，「我敢做敢受…是我去追人家（沈女）的，你不用怪別人，怪我」等語，法官就此認定沈女偷吃陳男屬實，衡量雙方財力後，判小三須賠償正宮5萬元。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

聽老刑警重回現場

YT影音版

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
丁怡銘買牛肉麵遭抓包「3萬9報公帳」　全民買單...訂單明細
「Taiwan can help」遭世衛封鎖　蔡英文「一招」
好市多北台中店將開幕　官方鬆口「展店計畫」
獨／台南小牛超跑遭機車撞　30歲車主未報案原因曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠

20歲女遭惡煞「圖釘插頭」！逼她「拿鋸齒鐵夾性侵自己」下身撕裂

假檢命婦領出百萬　她怕錢被搶請真警護鈔...保住畢生積蓄

嘉義男醉駕時速破百！蛇行撞死人命子頂罪...行車紀錄器揭真相

獨／藍寶堅尼挨撞...30歲車主曝！現場和解未報案　只為一個原因

朱雪璋偷渡大陸藏鏡人曝！妻＋5助手縝密分工...只逃亡4個月回籠

為了與小三同居趕走40年妻　狠心夫遭抓包嗆：是我去追人家的

小弟疑揪友行搶賭客！基隆男「狂毆、灌毒、淋水電擊」…他重傷慘死

侏儒父女檔擺攤遭霸凌　台中大嬸開譙「矮仔」挨告結果曝

屏東男亮刀吼叫揮舞！國小前恐怖行徑民眾嚇壞...警調天眼速逮

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

GAI不想老婆生二胎！　心疼：我不會讓王斯然再受一次這樣的苦

抓得剛好！他趁紅燈下車買早餐 2分鐘內完成...網：時間管理大師

黑人5個月嚐盡人情冷暖　不在意酸民留言...自虧：死豬不怕滾水燙

館長愛犬「大雄」2小時剃毛工程 出動3助理+1獸醫...毛堆成小山！

5歲童愛看手機「1天最多盯6hrs」　雙眼有結石！醫：小孩揉眼是警訊

騎車撞上超跑小牛！妹妹「嚇跌坐地」　車主霸氣一句：不用賠

20歲女遭惡煞「圖釘插頭」！逼她「拿鋸齒鐵夾性侵自己」下身撕裂

假檢命婦領出百萬　她怕錢被搶請真警護鈔...保住畢生積蓄

嘉義男醉駕時速破百！蛇行撞死人命子頂罪...行車紀錄器揭真相

獨／藍寶堅尼挨撞...30歲車主曝！現場和解未報案　只為一個原因

朱雪璋偷渡大陸藏鏡人曝！妻＋5助手縝密分工...只逃亡4個月回籠

為了與小三同居趕走40年妻　狠心夫遭抓包嗆：是我去追人家的

小弟疑揪友行搶賭客！基隆男「狂毆、灌毒、淋水電擊」…他重傷慘死

侏儒父女檔擺攤遭霸凌　台中大嬸開譙「矮仔」挨告結果曝

屏東男亮刀吼叫揮舞！國小前恐怖行徑民眾嚇壞...警調天眼速逮

中信盃黑豹旗／虎尾高中13人戰稻江　無緣連闖32強加油團仍相挺

快訊／砸3萬9「訂100碗牛肉麵」被爆報公帳　丁怡銘親自回應

一句閩南語台詞背5天！楊一展「神複製龍劭華」觀眾狂讚

南韓首位AI女主播上工！　「語調口氣激像真人」外表原型曝光

房貸新規定明年上路！銀行若採用　金管會：放款能量將增2.19兆

Ella《娛百》失控大聊18禁超羞！　「晉寶」黃偉晉：妳昨天很吵

中職／培養未來新戰力　統一獅特別安排冬訓營

陳意涵38歲生日獻給FENDI　拋「年齡送命題」周興哲回答滿分

全新 MacBook 系列獨缺這項規格！　蘋果加速與英特爾切割？

林全談東洋代理疫苗破局「政府吃他豆腐」　莊人祥首曝採購量

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

即／林口人氣親子公園驚見男子上吊輕生

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝

「健康天使」口罩竟是黑心貨　逾千萬片狂銷！

網銀遭盜損失26萬！辣媽：閨蜜也丟100萬

紅燈看手機13秒罰1萬　女騎士神逆轉

狠男捅妻「35刀」！見兒返冷吐：我殺了你媽

台最大盜版網也被抄！警曝幕後藏鏡人

即／淡海新市鎮工人疑踩空　8樓摔至B3慘死

中檢雙11辦拍賣瑪莎拉蒂4、BMW通通流標

雲林碗粿爸急PO文：勿捐款！...「不能靠伸手活」

更多熱門

相關新聞

狐狸精「看日出望老公」媽嘆小三

狐狸精「看日出望老公」媽嘆小三

任何異性進到家裡都要好好盯著啊！飼主Yulin Chang今年6月份認養了一隻米克斯「優優」回家，沒想到身為漂亮女孩的牠，才短短5個月就把爸爸給收服了！牠幾乎天天都黏在把拔身邊，走到哪都要緊緊跟個對方才行，甚至在全家一起去看日出的時候，毛孩根本不在意太陽，只顧望著牠最愛的老爸。

家教合體學生爸！正宮忍三人行6年：她睡主臥

家教合體學生爸！正宮忍三人行6年：她睡主臥

「老婆閉關」報失蹤　老公被控恐嚇愛貓

「老婆閉關」報失蹤　老公被控恐嚇愛貓

梅蘭妮亞重擬「婚前協議」等離婚

梅蘭妮亞重擬「婚前協議」等離婚

120天吃已婚男65次　小三：因賤人我們無法在一起

120天吃已婚男65次　小三：因賤人我們無法在一起

關鍵字：

小三婚外情離婚偷吃我追人家的

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

小A辣去鵰變性成功！「真女人絕美照曝光」

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

台大男學生宿舍上吊　破門驚見明顯死亡

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

騎2年Gogoro！他曝「2原因」想換油車

馬友友音樂會「台下女觀眾告白」　竟是超大咖天后！

快訊／簡廷芮懷孕了！

買4份早餐回家目睹「妻兒遺體被抬出」　人夫崩潰嘶吼

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

雙11包裹塞爆超商　店員眼神死

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

獨／好市多北台中店開幕　5獨賣商品曝

青青綠帽男友出面道歉！最氣放火是第2次去

更多

最夯影音

更多
邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～

邵雨薇大方認愛吳慷仁！「現在很開心」　男方「脫外套為她擋雨」閃炸了～
嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

嘉工投手上場忘拉「石門水庫」！　他回過神靦腆微笑畫面全轉播XD

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

超緊張！他「開車衝進海」遭滅頂 實測電影劇情...敲破車窗驚險逃生

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

孟耿如2天驗孕一次...想拼獅子座寶寶　大19歲黃子佼自爆：體力負荷不了

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

帶偶們走！男子半夜回家被跟蹤 轉身見3隻萌臉幼貓...徒手收編

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面