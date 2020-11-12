為了與小三同居趕走40年妻　狠心夫遭抓包嗆：是我去追人家的

▲陳姓男子為了與小三同居，竟把與自己共同生活40多年的妻子趕出家門。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子已結婚逾40年，不料他卻背著老婆，與在氣功協會結識的沈姓女子大談婚外情，2人不僅會以「老公、老婆」親暱相稱，且陳男為了與小三長期同居，甚至還把老婆趕出家門。陳妻為此患上憂鬱症，最後崩潰向沈女提告。高雄地院審結判沈女需賠5萬元。全案仍可上訴。

陳男1977年結婚後與妻育有2男1女，但他2018年10月至12月間，卻暗地與在氣功協會認識的沈女交往，且遭抓包後，12月底雖向家人佯稱已分手，也將私人物品從小三家搬回，但其實2人私下仍有聯繫。

陳妻痛訴，老公為了與沈女長期同居，2019年1月間強迫她搬離夫妻二人共同居住40年的住所，逼得她只好前去與兒子同住，而當年除夕她與媳婦返回住處祭祖時，還撞見老公與小三在家中獨處，對方甚至當場要求她離婚退讓。

陳妻難過表示，沈女的兒女及父母明明都知悉婚外情事件，但不規勸就算了，竟然還聯手幫助慫恿沈女繼續侵害她配偶權，甚至誘使陳男脫離家庭。對此，她因身心嚴重受創還患上憂鬱症，最終決定向沈女及其家人提告求償150萬元。

法庭上沈女辯稱，她與陳男僅止於一般正常社交情誼，2人往來程度不足以破壞陳妻婚姻生活，且她與父母、子女並未同住，故根本不會有任何干涉、過問，甚至慫恿影響她社交圈的情形。

高雄地院審理時勘驗陳妻提供的行車紀錄器錄音檔，發現陳男與沈女確實會以「老公老婆」互稱，雖陳男後來出面反駁稱，這只是2人間的玩笑話，但由於他過去曾向妻坦言，「我敢做敢受…是我去追人家（沈女）的，你不用怪別人，怪我」等語，法官就此認定沈女偷吃陳男屬實，衡量雙方財力後，判小三須賠償正宮5萬元。可上訴。

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