3天戰1次！她勾已婚高中同學上摩鐵…喊「不是故意」：他一直主動

▲人夫與高中女同學半個月內5度前往摩鐵開房間，2人分別挨告。（示意圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫阿義（化名）與高中女同學發生婚外情，還被抓包半個月內就與小三激戰5回，正宮得知姦情後，心碎提告求償300萬元。對此，小三辯稱，並非故意破壞他人家庭，是人夫一直主動來找她。法院審理後，判小三應賠償正宮35萬元，全案仍可上訴。

正宮主張，她與阿義原本生活美滿，直到2018年11月間，同樣已婚的小三明知道阿義是有家庭的人，竟還在2018年11月16日、19日、21日、23日、30日上摩鐵，平均3天就發生性行為1次，被她發現後，還持續與阿義用電子郵件、簡訊往來，不思悔改的態度，讓她痛苦至極，決定向小三提告求償300萬元精神撫慰金。

另外，擔任農產公司CEO的小三丈夫也對阿義提告，指出妻子與阿義是高中同學，不料，2018年9月間阿義突然聯絡妻子，雙方進而多次發生性行為。他得知後大受打擊，還因此暴瘦10公斤，向阿義求償300萬元精神撫慰金，法院一審判賠60萬元。

小三辯稱，她原意並不是要破壞正宮的家庭，是人夫一直主動來找她，她對正宮深感抱歉，且她自己的家庭也因此破裂，不否認正宮的指控，但認為正宮要求的金額過高，她無法負擔。

台中地方法院認為，小三多次與阿義發生性行為，已經破壞了正宮婚姻的圓滿安全幸福，考量正宮自述目前與丈夫婚姻關係仍持續，小三與人夫應已無往來等情況，認為判賠35萬元較為適當，全案仍可上訴。

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