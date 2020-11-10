　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

120天吃已婚男同事65次！拍性愛片　小三：因賤人我們無法在一起

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市劉姓男子與公司陳姓女同事婚外情，交往4個月至少有65次性行為還製作性愛光碟，劉妻以2人之間通訊軟體對話「好想吃你、找到敏感帶等閒濕對話提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市劉姓男子與公司陳姓女同事婚外情，交往4個月至少有65次性行為還製作性愛光碟，劉妻以2人之間通訊軟體對話「好想吃你、找到敏感帶等閒濕對話提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年8月間與陳姓女同事發生婚外情，交往4個月曾在摩鐵、住家、車上等處發生至少65次性行為，劉男妻子後來收到匿名檢舉信函才知丈夫與女同事有染，後來查出2人透過Line等通訊軟體互稱「老公、老婆」，還以「好想吃你、找到敏感帶」等鹹濕對話，2人還拍攝性愛光碟，陳女甚至還懷孕，法官判處劉男、陳女應賠償劉妻60萬元，本案還可上訴。

劉妻指出，她與先生結婚在2014年結婚，共同育有2名幼子，陳女則是丈夫公司同事，也清楚已婚身分，去年8月底起，2人透過LINE通訊軟體有鹹濕對話，包括「有找到敏感帶、今天妳好濕、好想吃妳、今天我很大嗎、我狂野的時候你有沒有帶套…」等長達上百筆對話內容，交往約4個月總計發生至少65次性行為，後來她收到匿名信，才驚覺丈夫與陳女有婚外情，自己為了家庭數次懇求丈夫回心轉意，除被丈夫拒絕外，居然被解釋同意他和陳女繼續交往，加重傷害其身心，配偶權嚴重遭侵害，因此對2人求償92萬餘元。

劉男被指控後未出庭辯論，亦未提出相關書狀聲明，陳女則辯稱，劉男追求她時曾以手機出示配偶欄空白之身分證，佯稱已離婚，劉妻後來發現2人交往，甚至覺得很有趣，還同意並放縱他們外遇，後來曾表示原諒寬恕，因此她懷疑劉男與妻子設局對她仙人跳企圖勒索金錢。

法官審酌，劉妻提出2人出遊照片、錄影光碟、LINE對話等證據佐證，劉、陳亦未否認發生數十次性行為，陳女還因而懷孕，2人也坦承錄製性愛光碟，對不正當男女交往關係毫不避諱；法官發現，陳女在對話中曾說「因為賤人，我們永遠無法在一起、吿死賤人，叫她法院見」等語，可見早已知道劉男已婚身分；認為劉妻求償有理，判處劉男、陳女應賠償劉妻60萬元，本案還可上訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

►案發現場／日女大生井口真理子來台遭分屍　冷血運將夜見飛顱狂繞

YT影音版

【更多新聞】

►工具人血汗6萬薪！科技大廠工程師月加班100hrs　心肌梗塞猝死

►老公出車禍...桃園婦騎電動車急奔醫院　半途拋錨警護送＋充電

►醉漢恐嚇警「殺你、全家死光光」 公然侮辱+恐嚇危安判拘30天

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
獨家直擊／中壢清秀妹上工2hrs零進帳　警下通牒：見一次罰一
女騎士外套捲車輪！自摔撞1500萬法拉利　維修費90萬起跳
7款LINE貼圖「限時免費送」　完成任務就能拿
獨／中壢清秀妹街頭乞討拒回家　無奈社工喊話爸：別再給她錢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨家直擊／中壢清秀妹上工2hrs零進帳　警下通牒：見一次罰一次

長榮女生慘死震撼！高雄警結合19家保全　222警力74菁英夜巡護校

躲6hrs抓到了！西門町惡駕「狠擊」機車成火球　鬼扯：不知撞到

快訊／女騎士外套捲車輪！自摔撞1500萬法拉利　維修費90萬起跳

快訊／仙姑跪泡高雄蓮池潭！路人急扣119　她霸氣喊：在修行啦

120天吃已婚男同事65次！拍性愛片　小三：因賤人我們無法在一起

獨／中壢清秀妹街頭乞討拒回家　無奈社工喊話辛酸爸：別再給她錢

土地糾紛爆衝突！他拿「滅火器狂噴」害女喉嚨慘發炎…莽男下場曝

狂男搭訕正妹要LINE「不讀不回」　附背影偷拍照怒嗆：等著被X

同事喝酒求載…20歲妹慘遭拖進摩鐵！見媽打來　惡男一句讓她狂抖

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

獨家直擊／中壢清秀妹上工2hrs零進帳　警下通牒：見一次罰一次

長榮女生慘死震撼！高雄警結合19家保全　222警力74菁英夜巡護校

躲6hrs抓到了！西門町惡駕「狠擊」機車成火球　鬼扯：不知撞到

快訊／女騎士外套捲車輪！自摔撞1500萬法拉利　維修費90萬起跳

快訊／仙姑跪泡高雄蓮池潭！路人急扣119　她霸氣喊：在修行啦

120天吃已婚男同事65次！拍性愛片　小三：因賤人我們無法在一起

獨／中壢清秀妹街頭乞討拒回家　無奈社工喊話辛酸爸：別再給她錢

土地糾紛爆衝突！他拿「滅火器狂噴」害女喉嚨慘發炎…莽男下場曝

狂男搭訕正妹要LINE「不讀不回」　附背影偷拍照怒嗆：等著被X

同事喝酒求載…20歲妹慘遭拖進摩鐵！見媽打來　惡男一句讓她狂抖

習近平：中國的發展離不開世界　世界的繁榮也需要中國！

大基隆歷史再現成果展《浪花天》　古蹟人文地景雙展區13日開展

加1萬再送你11萬配備！納智捷 URX ADAS智駕款購車優惠很有感

未否認我方主動提開放萊豬惹議　外交部斥：與事實不符

獨家直擊／中壢清秀妹上工2hrs零進帳　警下通牒：見一次罰一次

長榮女生慘死震撼！高雄警結合19家保全　222警力74菁英夜巡護校

孫儷9歲兒打籃球「側臉帥翻」　一旁鄧超彎腰…網友全歪樓！

銀行、證券獲利穩定　開發金10月稅後純益11.86億元

中信盃黑豹旗／讓平鎮兩局沒得分　屏東高工打到開燈泡溫泉慶祝

吉娜懷孕「愛吃什麼就吃什麼」　穿緊身禮服…郎朗：腰幾乎沒變！

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

案發現場／井口真理子遭分屍　頭顱仍未尋獲

科技老闆偷吃部屬珍藏裸擁照　人妻怒：她是我伴娘

宜蘭15歲女學生　不明墜樓身亡

台大碩士生下載影劇　侵權近10億被訴

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

女警倒地40秒後遭2車輾斃畫面曝　5大1小目睹嚇壞

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

劈腿帶回家被抓包　台北歐洲學校法籍高層爆打女友

更多熱門

相關新聞

偷拍女法官LINE訊息　男法官妨害秘密起訴

偷拍女法官LINE訊息　男法官妨害秘密起訴

桃園地院今年6月間傳出曾姓女法官控告蔡姓男法官涉嫌妨害秘密罪嫌，桃園地檢署搜索蔡姓法官辦公室震驚司法界，桃檢查出，蔡姓男法官今年發現有某男子傳Line給曾姓女法官，並稱為「老婆」因此懷疑可能有婚外情，遂以手機偷拍對話紀錄還向院長檢舉，但事後才獲悉曾女已無婚姻並非婚外情，曾女後來提告蔡妨害秘密罪嫌，桃檢6日偵結依妨害秘密罪嫌將蔡姓男法官起訴，另案誣告部分則以不起訴處分。

小王拒分手嗆「拉妳撞高鐵」　衝會議室暴打人妻

小王拒分手嗆「拉妳撞高鐵」　衝會議室暴打人妻

約前女友上床　渣男敗在一張發票

約前女友上床　渣男敗在一張發票

華通少東與OL遭爆大街擁吻摟腰　小三：只是談得來

華通少東與OL遭爆大街擁吻摟腰　小三：只是談得來

黑水虻博士偷吃遭判刑　怒告小三偷拍

黑水虻博士偷吃遭判刑　怒告小三偷拍

關鍵字：

婚外情鹹濕對話人妻怒告

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

孫生被爆「亂碰女Coser身體」耍大牌！他氣炸暴走

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面