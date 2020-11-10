120天吃已婚男同事65次！拍性愛片　小三：因賤人我們無法在一起

▲桃園市劉姓男子與公司陳姓女同事婚外情，交往4個月至少有65次性行為還製作性愛光碟，劉妻以2人之間通訊軟體對話「好想吃你、找到敏感帶等閒濕對話提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子去年8月間與陳姓女同事發生婚外情，交往4個月曾在摩鐵、住家、車上等處發生至少65次性行為，劉男妻子後來收到匿名檢舉信函才知丈夫與女同事有染，後來查出2人透過Line等通訊軟體互稱「老公、老婆」，還以「好想吃你、找到敏感帶」等鹹濕對話，2人還拍攝性愛光碟，陳女甚至還懷孕，法官判處劉男、陳女應賠償劉妻60萬元，本案還可上訴。

劉妻指出，她與先生結婚在2014年結婚，共同育有2名幼子，陳女則是丈夫公司同事，也清楚已婚身分，去年8月底起，2人透過LINE通訊軟體有鹹濕對話，包括「有找到敏感帶、今天妳好濕、好想吃妳、今天我很大嗎、我狂野的時候你有沒有帶套…」等長達上百筆對話內容，交往約4個月總計發生至少65次性行為，後來她收到匿名信，才驚覺丈夫與陳女有婚外情，自己為了家庭數次懇求丈夫回心轉意，除被丈夫拒絕外，居然被解釋同意他和陳女繼續交往，加重傷害其身心，配偶權嚴重遭侵害，因此對2人求償92萬餘元。

劉男被指控後未出庭辯論，亦未提出相關書狀聲明，陳女則辯稱，劉男追求她時曾以手機出示配偶欄空白之身分證，佯稱已離婚，劉妻後來發現2人交往，甚至覺得很有趣，還同意並放縱他們外遇，後來曾表示原諒寬恕，因此她懷疑劉男與妻子設局對她仙人跳企圖勒索金錢。

法官審酌，劉妻提出2人出遊照片、錄影光碟、LINE對話等證據佐證，劉、陳亦未否認發生數十次性行為，陳女還因而懷孕，2人也坦承錄製性愛光碟，對不正當男女交往關係毫不避諱；法官發現，陳女在對話中曾說「因為賤人，我們永遠無法在一起、吿死賤人，叫她法院見」等語，可見早已知道劉男已婚身分；認為劉妻求償有理，判處劉男、陳女應賠償劉妻60萬元，本案還可上訴。

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