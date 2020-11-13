夫家要男丁！她「8年連生6女」力拚生男…卻見老公偷吃女琴師崩潰

▲人妻為了要為夫家添男丁，8年連生6個女兒，卻慘遭丈夫背叛。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／彰化報導

彰化一名護理師因夫家傳統觀念認為一定要有男丁子嗣，她8年內連生6個女兒，就是想拚一個兒子，沒想到她卻在丈夫所經營的禮儀社電腦中發現，丈夫與在法會上彈琴的女員工發生婚外情，2人還2度前往摩鐵激戰，她心碎提告求償120萬元。法院審理後，判人夫與小三應連帶賠償100萬元，可上訴。

人妻主張，與丈夫結婚13年，為了夫家的傳統觀念「要求男丁子嗣」，她一連生了6個女兒，沒想到丈夫2017年9、10月間竟然偷吃自家禮儀社的女員工，2人2度到摩鐵開房間，丈夫還將激戰過程全錄下，影片檔就存在禮儀社的電腦內，她2019年7月間使用電腦時，無意間見到這段性愛片，心碎向小三求償60萬元，但因丈夫不同意，雙方並沒有達成協議，她決定告上法院，向2人求償120萬元精神撫慰金。

小三辯稱，先前有答應正宮要以60萬元和解，是希望所有的事情不要公開，約定給付正宮40萬元，因為人夫欠她20萬元債務，剩下20萬元便由人夫給付給正宮，但既然事件已經公開，她現在又失業，已經沒有能力償還60萬元，希望法官能將金額酌減為20萬元；針對妻子的控訴，人夫則沒有意見，同意妻子的請求。

彰化地方法院審酌，正宮擔任護理師，每個月收入37K，在8年內生了6個女兒，目前正在跟丈夫談離婚；人夫目前從事殯葬服務業，每月收入約4萬元；已婚的小三在超度法會彈琴，每月收入約4萬元，2019年8月起便沒有繼續工作。

法官認為，人夫不顧妻子身兼工作又養育多名女兒的辛勞，與小三通姦，讓婚姻瀕臨破碎。妻子則面臨丈夫與熟識的友人發生婚外情，精神大受打擊，最後判人夫與小三應賠償正宮100萬元，全案仍可上訴。

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