滑老公舊手機驚見性愛照！婆婆知情2年還與小三出遊…人妻大崩潰

▲黃姓聯結車司偷吃公司女會計，黃妻一日滑他舊手機時，驚見2人多張親密照，崩潰至法院提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

在貨運公司擔任聯結車司機的黃姓男子，背著妻子與公司內部的會計沈姓女子大談婚外情。黃妻今年整理老公舊手機時，驚見2人多張親密裸露照才知上情，且更讓她難過的是，原來婆婆、大姑2018年時就已知情，卻沒人跟她說，一氣之下怒上法院向小三提告。桃園地院審結，判沈女須賠償黃妻30萬元。可上訴。

黃男與妻婚後育有2名未成年子女，不料他卻不顧自己人夫身分，與公司女會計戀愛交往。黃男今年5月間換手機，黃妻一日在家中無心滑著他的舊手機時，意外發現裡頭不僅存有老公與沈女的出遊照、女方自拍私密處的裸露照，還有2人發生性行為的照片、影片。

黃妻驚覺遭背叛，難過向老公質問，但對方沉默不做解釋後即逕自離家，至今仍極少返家，她完全不知道先生住所，現在夫妻倆形同分居。

黃妻痛訴，根據大量照片可以確定，先生與小三交往已經有好一段時間，且她婆婆、大姑在2018年時就已知情，雖然她們都有多次告誡沈女不要與黃男交往過密，但沈女仍不聽勸，甚至還曾與她婆婆及孩子一同出遊，顯然沒把她放在眼裡，怒至法院提告求償120萬元。

法庭上，沈女不否認黃妻指控，她僅表示自己薪水不高，希望法官可以降低賠償金。桃園地院經勘驗相關證據後，認定沈女侵害黃妻配偶權屬實，審結衡量雙方財力，判她須賠償正宮30萬元較為適當。可上訴。

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