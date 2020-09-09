竹市府支持視障者　「生活重建服務」打造美麗新視界

▲個案進行定向訓練。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為支持視障朋友重啟自立生活，新竹市府提供「視障者生活重建服務」，依每人需求不同，量身打造專屬的服務計畫，透過各項生活訓練，讓視障者走出茫然，重啟自立新生。在建設公司上班的筱薰（化名），因視網膜色素病變，工作與生活面臨諸多不便，重建服務讓她重拾生活自信。市府表示，該計畫推動8年至今，已服務超過4千人次的視障人士，盼藉此鼓勵更多有需求的視障者，讓市府陪你一起遇見美麗新「視」界。

新竹市政府社會處表示，目前新竹市有700位視障朋友，除先天失明，部分是因疾病或意外導致視力損傷，面對突如其來的意外他們開始自我封閉，甚至不敢踏出家門。為支持視障者重啟自立生活，社會處推動「視障者生活重建服務方案」，透過各項生活訓練，協助視障者回復生活技能，為未來獨立生活做準備，減輕家庭照顧重擔。

社會處指出，該計畫自101年8月推動至今，每年投入經費約150萬元，已服務，已服務超過4千人次的視障人士，當市府核發視障者身心障礙證明時，市府社工都會主動關心並了解他們的需求。服務計畫內容可分為六大項，包括讓視障者行走無礙的定向行動訓練，生活自理訓練，盲用3C產品訓練（電腦與手機）、點字訓練、成長團體與輔具評估，及休閒活動。

在建設公司上班的筱薰（化名），因視網膜色素病變導致視力逐漸退化，雙眼僅剩中心視野，還伴隨白內障、老花等疾病，讓她工作與生活面臨諸多不便，像是經常打翻桌上水杯、找不到餐桌上的飯菜、叫錯朋友、同事的名字；因太害怕他人異樣眼光，筱薰無法獨立外出買早餐，或到便利商店購物，讓她過著封閉、迷茫的生活。

去（108）年開始，筱薰透過「視障者生活重建服務方案」，開始參與課程，學習定向訓練，懂得運用白手杖，讓行走更安全；訓練耳朵聆聽車流聲、紅綠燈，判斷安全地過馬路；參與資訊溝通輔具課程，使用3C產品拉近與朋友的距離，更藉由生活自理訓練課程，大大提升生活品質，重拾自信。

筱薰感動地說，面臨視力退化要「從心開始」，起初因視覺障礙造成她心理的障礙，感謝社會處的協助，讓她透過各項訓練課程，安心且順利地走出框架，盼透過自身經歷，鼓勵更多的視障朋友走出來，迎接新「視」界。

社會處表示，面對視力的缺損及逐漸喪失，視覺障礙者在學習、生活、工作上會有諸多限制，因此「生活重建」是每位視障者一生的課題，面對視野不明、茫茫一片的世界，常讓視障者拒絕服務、拒絕外出。因此，社會處鼓勵，只要設籍或居住、工作於新竹市，且領有視覺障礙身心障礙證明的朋友，都可以透過「視障者生活重建服務」，讓我們陪你遇見美麗新視界，走出茫然，重啟自立新生。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導