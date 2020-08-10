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竹竹苗跨縣市辦一日科技營　伴弱勢兒少「職人探索」

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▲「Super職人！一日科技營」營隊活動，走入台積電廠區內。（圖／新竹市政府提供）

▲「Super職人！一日科技營」營隊活動，走入台積電廠區內。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府社會處主辦，新竹縣政府及苗栗縣政府社會處合辦的「Super職人！一日科技營」營隊活動，邀請45位弱勢家庭孩子參觀賈桃樂學習主題館、科學園區探索館及台積電創新館，體驗當飛行員、無塵服體驗扮演小小工程師等孩童專屬的「職人探索」，伴孩子度過了一個特別又令人印象深刻的暑假午後。

社會處長李季縈表示，科技為新竹重要產業，為讓弱勢家庭兒少可以有職業探索及拓展視野，本年度第一次辦理科技營活動，除至相關場館參訪，也連結了台積電「晶圓12Ｂ廠」的生態志工，得以讓兒少實際走入台積電廠區內的機會，體驗一場融合科技與人文的營隊，另也達到與鄰近縣市及科學園區的交流。

這次參觀場館各有特色，兒少在賈桃樂學習主題館進行了心理測驗、牌卡活動及虛擬職場體驗，小傑體驗當飛行員，手握搖桿認真注視天際線；在科學園區探索館了解我國科技成果展示和歷史介紹，並在台積創新館認識了常用的手機、電腦如何被製造及改變人類生活，大家看到了先進的科技產品，都大為驚嘆，也輪流體驗VR設備，體會虛擬實境，小璿表示：「下一次還想再來體驗！」

另讓參與兒少印象深刻的是無塵服體驗，有成為小小工程師的感覺，小玉說無塵服穿起來悶熱又不好行走，想到工程師要長時間穿著工作，能體會到工程師的辛苦。

台積生態志工帶領的手作苔苗則灌輸兒少生態保護之觀念，亦結合生命傳承的意義。而台積電張宗生副總經理、田博仁廠長更是親自接待這次參與營隊的兒少，來自竹市的小尚於有獎徵答活動時從張副總手上獲得台積電的志工帽，感到相當驕傲，整個廠區充滿了孩子們歡樂氣氛。

社會處表示，這次在縣市政府和民間單位協力打造本次科技營隊，活動順利，同時也讓45位兒少帶著驚嘆的回憶滿載而歸，共同完成富有教育意義並有趣的活動。歡迎民間或科學園區的企業夥伴一起與市府合作，提供給孩子們充實的體驗。

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