109年度新竹市無障礙微旅行開跑　帶身障朋友玩遍桃竹苗

▲六月份出遊合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為了鼓勵行動不便身障朋友及其照顧者，一起出門旅遊並紓緩照顧者的壓力，新竹市政府社會處自106年開辦無障礙微旅行，至今邁入第4年，今(109)年特別規劃鼓勵未參加過「無障礙微旅行」的身障朋友及其照顧者一起出去走走，6月至10月委託多扶旅行社規劃6條友善無障礙旅遊路線，讓身障朋友也能跟照顧者一同外出，除了欣賞本市優美的風景外，也能增加與他人的互動，讓生活更美好。

新竹市政府社會處長李季縈表示，「無障礙微旅行」已邁入第4年，今年的6條旅遊路線中，也加入超人氣首選景點「新竹動物園」，全新改造的動物園以友善動物、保留歷史回憶、生命教育為三大核心，感覺熟悉又處處充滿驚喜，且旅遊路線不僅限於新竹市境內，範圍包含新竹縣的新埔金漢柿餅以及內灣和北埔老街、桃園市大溪老茶廠、苗栗縣秘境功維敘隧道和七里香森林。

今年的首發團已在6月出團，參加隧道冒險行的每位團員都是第一次報名參加無障礙微旅行，一早參加的身障朋友早已在家門口整裝待發，一路跟隨旅程穿梭在功維敘隧道及各景點中，看著隧道顏色一閃一閃的變化，團員們直呼大開眼界，留下許多開心合影。

56歲的謝忠義肢障輕度，44歲的楊忠鑫肢障重度，身障讓他們很少有機會出遊，「無障礙微旅行」是他們多年來初嚐出遊的滋味。團員們初體驗後，紛紛以學長之姿，呼籲和鼓勵本市的身障朋友和照顧的家屬要出來旅遊。

楊先生說，許多人意外受傷或生病成為身障者後，就把自己封閉起來不跟外界交流，「無障礙微旅行」推廣的共融生活是絕佳的體驗機會，鼓勵身障朋友走出家門感受世界。

社會處表示，身心障礙朋友參加無障礙微旅行，除了社會參與和共融之外，更可以用最自然的視角與親身體驗這幾年市府無障礙建設的成果，目前全台疫情解封，市府也請多扶旅行社做好防範措施，參加的身障朋友可以安心體驗無障礙微旅行。

社會處呼籲，身心障礙朋友只要是設籍且實際居住新竹市，領有身心障礙證明者就免費可申請，本次以未參加過「無障礙微旅行」的身障朋友優先，每人可以享有一名陪同者一起出遊，因為名額有限，請儘速報名申請，報名專線：多扶旅行社企劃專員高華璟電話：02-8931-0123，報名網址http://tourgether.weebly.com/#

，或向社會處身心障礙福利科社工聯繫，電話：03-5351560。