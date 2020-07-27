竹市招募寄養家庭　為安置兒尋找人生避風港

▲寄養家庭招募說明會 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

寄養家庭是許多孩子面臨人生巨變時的避風港，像新竹市有位年僅1歲半的安置兒童小庭，年紀小小就因燒燙傷導致身心受創、缺乏安全感，寄養媽媽每天幫他調整壓力衣、按摩增生的疤痕組織，才讓他重展笑顏。新竹市政府社會處表示，目前新竹縣市共有48戶寄養家庭，為鼓勵更多家庭投入也給予更多支持，市府今(109)年起也調高安置費用，至2萬3,000元至2萬7,300元之間，邀請民眾來參加說明會及培訓課程。

社會處表示，市府委託財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新竹分事務所，辦理寄養家庭招募說明會，共有26戶家庭參與，其中有一戶年逾50的陳姓夫妻，今年已是第3度參加說明會，中間曾因陳先生罹癌因此未能加入，但也因此感受到許多人的幫忙，更堅定他們回饋社會的決心，在不斷與家人及老闆溝通後，終於獲得支持，目前是培訓中的「準寄養家庭」。

社會處表示，家是孩子的避風堡壘，但並非每個孩子都能幸運地在原生家庭中健康成長，當家庭有變故，寄養家庭就成為孩子的人生中繼站和避風港。今年1歲半的小庭(化名)，1歲時因燒燙傷導致身體有疤痕、心裡也極度害怕不安，在寄養家庭鄧媽媽半年來的細心呵護下，才能每個月定期就醫，鄧媽媽也耐心幫他按摩，讓小庭恢復昔日的活潑開朗。

103年加入寄養家庭行列的鄧媽媽說，每個來安置的小朋友，身上都背著沈重的故事和原生家庭的坎坷經歷，因此彼此需要長時間磨合，有時不免感到疲累與挫折，但因為有愛的信念支撐，他也相信「雖然無法一直陪伴，但每段細心的照顧都會在他們心裡埋下希望的種子」。



社會處表示，另一位3歲半的小愛(化名)，因患有腦傷，導致左側肢體發展障礙，出院後持續有醫療及復健需求，安置於護理之家，今年經市府與新竹家扶討論，特別安排本身為職能治療師的寄養家庭李媽媽照顧，讓他能有更好的發展。李媽媽說，小愛剛來時拒絕使用左手、容易因此萎縮，他便運用專業，創造機會讓小愛願意使左手，小愛也逐漸適應。

李媽媽於108年加入寄養家庭，他認為不一定要有自己的孩子，也能在社會上照顧更多需要幫忙的小孩，他也因此選擇擔任寄養家庭，透過自己的專業，讓更多孩子都能獲得愛。



社會處長李季縈表示，每位接受寄養家庭服務的孩子的蛻變都是有目共睹，有了避風港的關愛，孩子們臉上的淚痕傷痕也逐漸能被笑容取代，要特別感謝受託單位新竹家扶中心與寄養家庭對本市兒少的付出及貢獻。

李季縈表示，市府也看見寄養安置家庭的辛苦，今(109)年將寄養安置費用調高，依據兒少年齡及身心狀況，提高到2萬3,000元至2萬7,300元之間，同時也提供寄養家庭健康檢查、公共意外保險與喘息服務，期望透過實質的支持，招募更多的家庭願意投入寄養家庭行列。



社會處表示，期待對於照顧弱勢的兒童、青少年有熱忱的家庭，加入寄養家庭行列，讓受虐兒少也能得到適當的愛與關懷，獲得幸福家庭的滋養。邀請年齡在25-65歲、身心健康，具國中以上學歷、家庭收入穩定者，或結婚超過兩年的民眾，一起加入寄養服務行列，一起為愛接力！諮詢電話：03-5678585新竹家扶中心寄養組。