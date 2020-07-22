竹市府第二代幸福食堂　製作90份暖心餐食感謝醫護

▲新住民二代子女，化身為料理小廚師。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為培力新住民子女，新竹市政府社會處的新住民家庭服務中心辦理「新二代幸福食堂PART3」活動，24位母親來自越南、緬甸、馬來西亞、印尼、菲律賓、大陸及柬埔寨等不同國家的新住民二代子女，化身為料理小廚師，前往本市新住民姚燕麗及新二代李依庭共同開設的南洋料理小店「艷麗Pondok Sunny」拜師學藝，並於今(22)日帶著感謝的心一同為新竹馬偕紀念醫院急診室的醫護人員，製作90份暖心餐食，感謝醫護人員防疫期間的付出與辛勞。

社會處長李季縈表示，目前新竹市約有9,500位的新住民，市府設置的新住民家庭服務中心，除了提供新住民各式諮詢服務，也辦理多項課程或活動，讓新住民能有一個交流互動的地方，另外市府也關心新二代的成長，透過「新二代培力計畫」增加新二代參與公共事務的經驗，提升他們的自我價值和自我認同，共創多元友善的環境。這次「新二代幸福食堂」特地與新竹馬偕紀念醫院合作，將熱騰騰的暖心餐盒送至新竹馬偕紀念醫院，讓新二代重視社會議題，同時也透過自己的力量回饋社會。

今天的活動24名新二代青少年們，一起製作香味滿分的仁當（Rendang），也就是口耳相傳的燉牛肉，是來自於印尼西蘇門答臘島的美食，製作時需要經過長久燉煮，過程中要不停的攪拌才能讓牛肉吸滿香料和椰奶的精華，這道料理是印尼人在正式場合向客人表示尊敬時的美味佳肴，就如同新二代青少年們想要感謝為了堅守第一線防疫工作而不辭辛勞的醫護人員，給予最真誠的敬意。

要升國一的范芮瑄，今年是她第三年參加「新二代幸福食堂」的活動，過去是個害羞的小女孩跟著姐姐一同來參與，經過2年的體驗，今年則是自己獨立來參加活動，芮瑄也表示真的很喜歡培力計畫的活動讓自己有很多的成長。另一位也是同樣參加第三年的新二代左承峯，今年要升國二的他非常喜歡烹飪料理，承峯表示他希望透過自己的雙手傳承媽媽母國的味道，也很謝謝市府以及新住民家庭服務中心的社工，讓他有機會能夠大展身手。

社會處表示，新住民家庭服務中心近年來在暑假期間皆會辦理「新二代幸福食堂」，希望透過活動培力新二代，相關活動資訊會即時公布在新住民家庭服務中心網站：https://www.hsfs.org.tw/，同時也歡迎對新住民服務與活動有興趣的民眾，隨時追蹤新竹市新住民家庭服務中心FB粉絲頁。