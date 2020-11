奪全球ICT卓越首獎！2020台中購物節APP...再創數位科技里程碑

▲▼2020台中購物節APP榮獲全球ICT卓越獎首獎,創下數位科技新里程碑。(圖/台中市政府提供,下同)

記者鄧木卿/台中報導

2020「台中購物節」APP長達43天,高居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名,上月榮獲有資通訊科技界「奧林匹克」之稱的「2020全球ICT卓越獎」首獎肯定,19日線上頒獎,為台中數位科技服務再寫下嶄新里程碑。

台中市政府經發局表示,「台中購物節」APP結合科技創造各項數位互動吸引消費,成功樹立政府攜手地方產業合作共好典範,世界資訊科技暨服務業聯盟(World IT & Services Alliance, WITSA) 成立於1978年,會員來自全球五大洲、超過85個國家的資訊與通信科技(Information and Communication Technology, ICT)同業團體,是全球最大的ICT服務業組織,定期舉辦世界資訊科技大會(World Congress on IT, WCIT),更被視為資通訊科技界的「奧林匹克盛會」。

經發局指出,2020全球ICT卓越獎今年提案眾多,全球提名角逐總數達129件,經10月8日複審,昨天線上典禮頒獎,2020「台中購物節」APP以「永續城市特色商務解決方案」特色脫穎而出,勇奪「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市」首獎。

經發局長張峯源表示,考量活動舉辦需要持續且有系統的推廣與宣傳,市府邀請「資策會地方創生服務處」擔任平台顧問,並攜手「采威國際」及「中天電視」,共同將台中生活經濟資訊平台概念導入2020 「台中購物節」APP,獲得熱烈迴響。

張峯源指出,今年因疫情因素,市府提早部署購物節活動,線上線下雙軌並進,購物節官網加上電商平台,線上總瀏覽量突破8億;另APP下載數衝破34.4萬人次,更創造超過90.34億消費金額,在後疫情時代,透過平台各項數位內容互動與虛實行銷,成功吸引外縣市民眾到台中消費。

經發局表示,根據網路大數據調查,今年六都振興經濟以台中市的網路討論聲量42.73%最高,更有民調指出83.1%民眾贊同台中購物節拉抬經濟,另有85.9%民眾支持明年市府續辦,因此市府再接再厲,年底持續將平台服務導入「2020台中女麗歡樂購」活動,期許為台中再帶動新一波生活經濟的高峰。

