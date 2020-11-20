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奪全球ICT卓越首獎！2020台中購物節APP...再創數位科技里程碑

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▲▼2020台中購物節APP榮獲全球ICT卓越獎首獎，創下數位科技新里程碑。（圖／台中市政府提供）

▲▼2020台中購物節APP榮獲全球ICT卓越獎首獎，創下數位科技新里程碑。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2020「台中購物節」APP長達43天，高居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名，上月榮獲有資通訊科技界「奧林匹克」之稱的「2020全球ICT卓越獎」首獎肯定，19日線上頒獎，為台中數位科技服務再寫下嶄新里程碑。

▲▼2020台中購物節APP榮獲全球ICT卓越獎首獎，創下數位科技新里程碑。（圖／台中市政府提供）

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台中市政府經發局表示，「台中購物節」APP結合科技創造各項數位互動吸引消費，成功樹立政府攜手地方產業合作共好典範，世界資訊科技暨服務業聯盟（World IT & Services Alliance, WITSA） 成立於1978年，會員來自全球五大洲、超過85個國家的資訊與通信科技（Information and Communication Technology, ICT）同業團體，是全球最大的ICT服務業組織，定期舉辦世界資訊科技大會（World Congress on IT, WCIT），更被視為資通訊科技界的「奧林匹克盛會」。

經發局指出，2020全球ICT卓越獎今年提案眾多，全球提名角逐總數達129件，經10月8日複審，昨天線上典禮頒獎，2020「台中購物節」APP以「永續城市特色商務解決方案」特色脫穎而出，勇奪「傑出COVID-19技術解決方案獎-地方與城市」首獎。

經發局長張峯源表示，考量活動舉辦需要持續且有系統的推廣與宣傳，市府邀請「資策會地方創生服務處」擔任平台顧問，並攜手「采威國際」及「中天電視」，共同將台中生活經濟資訊平台概念導入2020 「台中購物節」APP，獲得熱烈迴響。

張峯源指出，今年因疫情因素，市府提早部署購物節活動，線上線下雙軌並進，購物節官網加上電商平台，線上總瀏覽量突破8億；另APP下載數衝破34.4萬人次，更創造超過90.34億消費金額，在後疫情時代，透過平台各項數位內容互動與虛實行銷，成功吸引外縣市民眾到台中消費。

經發局表示，根據網路大數據調查，今年六都振興經濟以台中市的網路討論聲量42.73%最高，更有民調指出83.1%民眾贊同台中購物節拉抬經濟，另有85.9%民眾支持明年市府續辦，因此市府再接再厲，年底持續將平台服務導入「2020台中女麗歡樂購」活動，期許為台中再帶動新一波生活經濟的高峰。

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