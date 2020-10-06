台中購物節登錄金額今年飆破90億　盧秀燕：明年續辦

▲台中市長盧秀燕表示，購物節登錄金額從去年25億飆破90億元，明年會續辦。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會6日進行第二屆台中購物節執行成效專案報告，去年累積登錄金額25億元，今年衝破90億元，包括賴義鍠等多名市議員都肯定購物節成效，根據網路民調，民眾滿意度66.6%，高達85.9%民眾支持明年續辦，盧秀燕明確表示明年不但會續辦，而且會關心縣市區域消費均衡問題。

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▲台中市議員賴義鍠肯定市政府籌辦購物節的用心。（圖／記者鄧木卿攝）

2020台中購物節今年衝破90億元消費登錄金額，帶動經濟效益超過360億元，今年首次結合東森購物等電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上官網6534萬次，線上總瀏覽量突破8億次，創造無限商機。

▲台中市議員林德宇建議，市政府明年消費軌跡應數位加值。（圖／林德宇提供）

賴義鍠、劉士洲等議員質詢時都表示肯定，尤其民調指出民眾滿意度66.6%，83.1%民眾贊同購物節拉抬台中經濟，更有高達85.9%民眾支持明年續辦，希望市府再接再勵。

盧秀燕感謝議員鼓勵，她說，她是女姓市長，注重經濟，去年匆促籌辦第一屆購物節，獲得25億元登錄成績，今年碰上疫情，原本打算只要成長至3、40億元就好，結果竟飆破90億，她開玩笑說，明年經發局可能「頭殼抱著燒」，市府將持續努力，帶動台中經濟發展。

針對市議員吳瓊華質詢是否能帶動原台中縣區消費商機？盧秀燕表示，將請相關局處研議增加個別地區消費誘因，例如設立山城獎、海線獎、屯區獎等，吸引民眾到原台中縣區消費。

她還說，購物節期間，市府並不強制商家打折，很多折扣都是店家自行提出的，之後或許市府可製作折扣貼紙或海報提供店家，協助商家宣傳相關優惠。

另外，市議員林德宇建議，市府提供的獎項總數過少，讓大部分參與民眾空手而歸，而且要求明年不要再讓區公所同仁上街到處宣傳，減輕同仁的工作量。

經發局表示，今年購物節首推電商平台，創造7.4億瀏覽人次，若再加上官網，線上突破8億瀏覽量；今年APP熱門排行榜連續43天第一名，旅遊類APP也排行第一，下載數衝破34.4萬人次，超多網友留下好評。

此外，APP生產抽獎券數超過2600萬張，登錄發票張數1200萬張，實登金額高達87.53億元，電商2.81億元，合計超過90.34億元，比去年25億元，增長足足3倍多，且依《KEYPO大數據關鍵引擎》調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73%，遙遙領先其他五都。

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