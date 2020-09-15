台中購物節創8億瀏覽聲量奪冠！　盧秀燕：首推電商平台最滿意

▲▼台中市經發局長張峯源（下）報告購物節成果，市長盧秀燕對首次結合電商平台等3點最為滿意。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020台中購物節消費登錄金額衝破90億元，帶動經濟效益超過360億元，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，若再加上官網的6534萬次，線上總瀏覽量突破8億次，締造驚人佳績，市長盧秀燕15日表示，今年「全市總動員」拚經濟、「結合科技」分析消費行為和「首推電商平台」破7.4億瀏覽量等3點最滿意。

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經發局長張峯源在市政會議報告第二屆台中購物節效益，盧秀燕表示，2020台中購物節上週六順利結束，相較其他縣市，台中才舉辦第2次，就從第1屆25億元進步到今年破90億元，這次有3點最為滿意，第一，「全市總動員」拚經濟，除企業贊助合作，各局處也全力以赴，建立良好典範；第二，「結合科技」，APP下載數不僅旅遊類第一，也是政府機關APP中的熱門下載。

第三，最大亮點之一在於「首推電商平台」，民眾不用到台中也可買到台中特產，短短2個月，電商就有7.4億次瀏覽量，大約等於她喜歡的歌手單曲點閱率相加，包括周杰倫《告白氣球》2.1億次瀏覽、田馥甄Hebe《小幸運》1.8億次、鄧紫棋《光年》2.2億次、台中在地音樂團體《玖壹壹》癡情玫瑰花1.6億次。

張峯源表示，今年購物節採線上線下並進，首推電商平台，創造7.4億瀏覽人次，若再加上購物節官網6534萬次，總瀏覽量突破8億次，今年APP熱門排行榜連續43天第一名，超多網友留下好評，例如「非常棒，幸福台中」、「掃描順暢，小編回應速度快」、「讚！程式一直進步，非常棒的行銷，應該給予嘉勉！」等。

今年實際登錄金額87.53億元，電商2.81億元，合計超過90.34億元，比起去年25億元，增長3倍多，登錄發票張數1200萬張，且依《KEYPO大數據關鍵引擎》調查指出，六都振興加碼的網路討論聲量，台中高達42.73%，遙遙領先其他五都。

張補充說明，外縣市部分，消費登錄金額達4.6億元，佔5.5%，電商則有2.39億元，佔85%，總體來說，彰化縣、南投縣實體消費佔比最高，台北市、新北市電商消費佔比最高，年底將續推歡樂購，再創消費熱潮拚經濟。

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