總站夜市日收百萬租金！偷跑最多罰10萬　中市府：持續罰到改善

▲台中市經發局長張峯源表示，周三會再去總站夜市稽查。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

號稱全台中最大的總站夜市選在國慶連假違法營業，龐大人潮帶來交通亂象，且夜市電力不勘負荷還跳電，台中市政府11日晚間已前往稽查並開罰6萬元，經發局長張峯源12日表示，這2天會持續要求夜市負責人改善，周三是業者先前預定的營業時間，也會再去稽查，此外，該土地是向農田水利會承租，也盼水利會一起勸導業者勿再違法使用。

張峯源表示，夜市業者在今年4月向農田水利會租地，因疫情期間而延後申請，8月二度提出申請設立，市府9月召開初審會議，其中有部份要求修正，目前是複審程序。

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此外，該夜市預定營業時間是每週三、五、六、日，因此市府在周三會繼續到現場稽查，今天跟明天也會通知業者必須守規矩，「沒有拿到營業許可之前不能營業」，如果有違規事實，一定依照規定辦理，市府會秉持輔導原則，輔導業者趕快把複審程序走完，趕快拿到營業許可，合法經營。

張峯源說，這塊地是屬於農田水利會的，如今業者有違規使用狀況，市府也希望地主也能一起約束業者，不要做出違法經營的事。

至於業者一個晚上租金就收取百萬元，而市府只開罰6萬元，是否能有效遏阻？張說，根據市府自治條例的規範是罰5萬到10萬，「市府會持續開罰，直到改善為止」。

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