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台中千萬精品宅獎落「租屋族女孩」　開心尖叫晉身有房階級　

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記者林彥臣／綜合報導

台中市長盧秀燕12日晚上7點抽出「2020台中購物節」的千萬精品宅大獎，接到call out電話的幸運得主，是一位從高雄到台中工作的租屋女孩林小姐，得知抽到千萬精品宅大獎時，當場在電話彼端興奮尖叫，還表示會考慮把戶籍遷到台中。

▲▼盧秀燕。（圖／台中市府提供）

▲盧秀燕call out給精品宅幸運得主林小姐。（圖／台中市府提供，下同）

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▲▼盧秀燕打給你了？台中送出千萬「精品宅」　獎落南屯。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

▲台中22坪千萬「精品宅」，1+1房附車位。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）

台中購物節最大獎抽獎活動今日在文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，人潮擠爆廣場，由市長盧秀燕、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、都發局長黃文彬、文化局長張大春、財政局長羅仙法、市議員劉士州、麗寶集團副董事長陳志鴻、藝術家許文融、廖本生陸續抽出70吋電視及2幅百萬畫作得主，最大獎千萬豪宅在民眾屏息等待中，最後由從高雄上來台中工作，現在於台中南屯區租屋的林小姐幸運抽中。

▲▼盧秀燕。（圖／台中市府提供）

市長盧秀燕現場立即Call out林小姐表示，「我是台中市長盧秀燕，知道我為什麼打電話給妳嗎？」林小姐不敢置信地說，「我中了什麼獎嗎？」

▲▼盧秀燕。（圖／台中市府提供）

盧秀燕說，「恭喜妳中了第二屆台中購物節最大獎千萬豪宅！」林小姐直呼，「我有點不敢相信耶！」、「現在心臟跳得很快！」有趣對話逗笑現場民眾。

▲▼盧秀燕。（圖／台中市府提供）

盧秀燕表示，今年的台中購物節吸引全台灣民眾一起拚經濟，成果非常豐碩，總消費登錄金額破了90億元，是全台灣有史以來舉辦購物節的縣市中，成績最好的，尤其這次加入電商平台，有很多外縣市民眾透過電商在台中消費，幫台中拚經濟，非常感謝！

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