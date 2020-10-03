　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡佩旻／雲林報導

中華職棒二軍總冠軍賽移師雲林縣斗六棒球場開打，雲林縣長張麗善今(3)日受邀擔任開球嘉賓，與運動家育樂有限公司董事長廖了以共同開球，竟意外直接投出觸身球，羞怯地向廖了以抱歉，接著一同笑開懷走出場外。張麗善表示，未來縣府會與味全龍更加緊密合作，爭取更多球賽在斗六棒球場舉辦，藉由運動賽事帶動觀光發展。

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。（圖／雲林縣政府提供）

中華職棒二軍總冠軍賽9月30日開打，因重現龍象大戰受到球迷關注，昨(2)日移師斗六棒球場進行第3戰，吸引3000多人進場觀賽，今日中午11時許球迷就陸續進場卡位，希望能搶到好位置觀賞球賽，縣長張麗善特地到場開球並為球員加油打氣，由運動家育樂有限公司董事長廖了以擔任她的開球打擊手，兄弟隊內野手曾陶鎔擔任捕手。

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，意外的觸身球為整個開場帶來歡笑聲。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善開球前特地熱身並練投2、3回，但畢竟沒有投球經驗，正式上場意外暴投，投出的球形成高圓弧的拋物線，擔任打擊手的運動家育樂有限公司董事長廖了以發現可能會被丟到，便屈身閃躲，未料球仍直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。

雲林縣長張麗善指出，非常高興味全龍跟兄弟象能來斗六進行總冠軍賽，斗六棒球場是非常棒的球場，所有硬體設備皆符合國際標準，有完善的比賽空間及舒適的觀賽環境，因而贏得味全龍的青睞與肯定，選定斗六棒球場做為訓練基地，未來縣府會與味全龍更加緊密合作，希望能為斗六棒球場迎來更多賽事，帶來人潮以提升觀光量能。

味全龍領隊任中傑表示，味全龍在斗六棒球場訓練已經快2年，球隊同仁們對於這座球場都非常滿意，感謝張縣長對棒球運動的大力支持，並將這個訓練基地整理的非常好，他謹藉此機會向張縣長表達謝意。

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣長張麗善表示，縣府會與味全龍更加緊密合作，希望能為斗六棒球場迎來更多賽事，帶來人潮以提升觀光量能。（圖／雲林縣政府提供）


►手工甜點、莫凡彼冰淇淋太療癒

【其他新聞】

►雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」　牠痛到扯斷鐵鏈倒地亡

►神明安座現「萬蜂朝聖」奇景！石獅腳下築巢超乖...專家解謎　

►疑拜拜不慎！西螺民宅神明廳起火...屋主遭嗆倒「共生面罩」護命

►中職／32年來首場人工草皮賽事　味全龍明年天母主場開打

ET快訊
金曲／朱海君封歌后！NONO起身狂喜…她哽咽：你的雞排怎辦
金曲紅毯／個人意見：9M88變金魚...她像廟上的浮雕
金曲／濁水溪公社《裝潢》獲最佳台語專輯獎
金曲／朱海君《花開的時》登台語歌后寶座
金曲／蘇明淵《善良的歹人》抱走台語歌王
金曲／「長髮萌弟」苦熬多年被阿妹簽下　放棄台大學霸背景起底
川普染疫...拜登推特發文嗨翻：我將成為美國總統
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

台南安南區停業工廠發生火警　消防人員全力滅火無人傷亡

白天沒空來？台灣設計展夜間限定！　日落後散步也超好玩　　

南美館喜迎200萬參觀人次　黃偉哲致贈幸運兒厚禮慶賀邁入新里程碑

2020官田菱角節熱鬧「菱」距離　黃偉哲：歡迎購買官田菱角及菱炭好物

花蓮活化閒置空間！花工5筆舊宿舍規劃老人長照福利站

防範登革熱疫情擴散　桃園區各里佈設800多個「病媒蚊誘卵桶」

交通違規渾然不知？　南警違規簡訊提醒一點靈！

打擊詐騙不手軟！彰警逮捕車手61人　追回3千多萬元

捐血送威秀電影票　千名熱血新竹人挽袖響應…單日募達1068袋

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

台南安南區停業工廠發生火警　消防人員全力滅火無人傷亡

白天沒空來？台灣設計展夜間限定！　日落後散步也超好玩　　

南美館喜迎200萬參觀人次　黃偉哲致贈幸運兒厚禮慶賀邁入新里程碑

2020官田菱角節熱鬧「菱」距離　黃偉哲：歡迎購買官田菱角及菱炭好物

花蓮活化閒置空間！花工5筆舊宿舍規劃老人長照福利站

防範登革熱疫情擴散　桃園區各里佈設800多個「病媒蚊誘卵桶」

交通違規渾然不知？　南警違規簡訊提醒一點靈！

打擊詐騙不手軟！彰警逮捕車手61人　追回3千多萬元

捐血送威秀電影票　千名熱血新竹人挽袖響應…單日募達1068袋

不斷更新／余佩真奪最佳作曲人獎！

中職／小象迷伸「上帝之手」干擾守備　詹子賢飛球判二壘打

金曲獎／代領正妹車頭燈開超亮！　網秒神出「超狂家世」是孟子第73代孫女

台南安平漁港膠筏失火案　2男2女抓到了…「放煙火」影像曝光！

夢幻保險庫有「整牆愛馬仕」！　美妝Youtuber休掉前男友：他偷我包包！

金曲・妝髮／徐若瑄第一美狠甩眾女星、楊乃文帥氣逼人

黃家古厝音樂會3日登場　蔡英文現身追憶李登輝

中職／陳凱倫放輕鬆打球　生涯2支再見安都打兄弟

日職／本季代打9安有兩轟　王柏融：獲得機會積極去做

中職／陳韻文被斷棒打到手　餅總：皮肉傷先止血

地方熱門新聞

罷王NEWS首播　宣布二階連署達標

網路直播欲輕生　員警及時救援助姊弟共度中秋

中壢連19年「萬人封街烤肉」　空拍超震撼

台南中秋安平漁港膠筏失火案犯嫌到案

桃園青埔網路社群　推「靠青特約卡」

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

彰警逮捕車手61人　追3千多萬元

南警違規簡訊提醒一點靈！

雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

秘境衝浪驚見綠蠵龜　海巡救援安置待後送

設計展夜間限定　日落後也好玩　

桃市府　試辦公車158、159路線

更多熱門

相關新聞

法務部長蔡清祥親自開球反毒

法務部長蔡清祥親自開球反毒

為因應蔡英文總統於今年「2020台灣要贏」、「減少毒品供給」、「減少毒品需求」及「減少毒品危害」的「三減新策略」，台南地檢署特結合統一7-ELEVEn獅隊，30日晚上6時在台南市立棒球場，辦理「強棒出擊‧反毒紅不讓」反毒宣導活動。

柯文哲回憶國小時光　鎖定棒球轉播

柯文哲回憶國小時光　鎖定棒球轉播

曾說看棒球無聊　柯出席棒球賽開球

曾說看棒球無聊　柯出席棒球賽開球

電競世界冠軍小向來開球

電競世界冠軍小向來開球

不爽球員單膝下跪　川普不到洋基開球

不爽球員單膝下跪　川普不到洋基開球

關鍵字：

斗六棒球場廖了以中華職棒二軍開球

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

小鬼遺物義賣600張號碼搶光被罵翻！妹妹罕見怒了

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

小鬼緊摟峮峮「王子公主婚紗照」絕美畫面曝光！

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

雲林護家狗慘遭毒殺！惡男丟「奪命白湯」

特斯拉九份「堵出入口」　網怒：沒水準

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

跑遠洋漁船超好賺？過來人揭「一趟賺7位數」代價

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

更多

最夯影音

更多
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面