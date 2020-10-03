中華職棒二軍總冠軍賽開打　雲縣長張麗善開球暴投K中廖了以

記者蔡佩旻／雲林報導

中華職棒二軍總冠軍賽移師雲林縣斗六棒球場開打，雲林縣長張麗善今(3)日受邀擔任開球嘉賓，與運動家育樂有限公司董事長廖了以共同開球，竟意外直接投出觸身球，羞怯地向廖了以抱歉，接著一同笑開懷走出場外。張麗善表示，未來縣府會與味全龍更加緊密合作，爭取更多球賽在斗六棒球場舉辦，藉由運動賽事帶動觀光發展。

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。（圖／雲林縣政府提供）

中華職棒二軍總冠軍賽9月30日開打，因重現龍象大戰受到球迷關注，昨(2)日移師斗六棒球場進行第3戰，吸引3000多人進場觀賽，今日中午11時許球迷就陸續進場卡位，希望能搶到好位置觀賞球賽，縣長張麗善特地到場開球並為球員加油打氣，由運動家育樂有限公司董事長廖了以擔任她的開球打擊手，兄弟隊內野手曾陶鎔擔任捕手。

▲雲林縣長張麗善開球未料球卻直直落到廖了以頭上，意外的觸身球為整個開場帶來歡笑聲。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善開球前特地熱身並練投2、3回，但畢竟沒有投球經驗，正式上場意外暴投，投出的球形成高圓弧的拋物線，擔任打擊手的運動家育樂有限公司董事長廖了以發現可能會被丟到，便屈身閃躲，未料球仍直直落到廖了以頭上，張麗善瞬時羞怯道歉，廖了以大方握手一同歡笑步出球場開心合照，可愛的模樣也逗樂了全場觀眾。

雲林縣長張麗善指出，非常高興味全龍跟兄弟象能來斗六進行總冠軍賽，斗六棒球場是非常棒的球場，所有硬體設備皆符合國際標準，有完善的比賽空間及舒適的觀賽環境，因而贏得味全龍的青睞與肯定，選定斗六棒球場做為訓練基地，未來縣府會與味全龍更加緊密合作，希望能為斗六棒球場迎來更多賽事，帶來人潮以提升觀光量能。

味全龍領隊任中傑表示，味全龍在斗六棒球場訓練已經快2年，球隊同仁們對於這座球場都非常滿意，感謝張縣長對棒球運動的大力支持，並將這個訓練基地整理的非常好，他謹藉此機會向張縣長表達謝意。

▲雲林縣長張麗善表示，縣府會與味全龍更加緊密合作，希望能為斗六棒球場迎來更多賽事，帶來人潮以提升觀光量能。（圖／雲林縣政府提供）



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