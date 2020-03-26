　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委林文瑞25日在立法院經濟委員會質詢農業委員會主委陳吉仲，要求外國蒜頭和國產蒜頭時程要錯開，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，不可跟本土蒜頭盛市期相衝突；陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題，不會影響本土蒜農權益。

立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會首先表示，雲林縣蒜頭產量占全國九成以上，今年種植面積4510公頃，雖較去年少約200公頃，但是總產量上升約3000噸。而今年到目前為止，因為新冠肺炎的因素，所以國內需求量上升；縱使產量增加，蒜頭價格仍然得以維持，甚至微幅上漲。

林文瑞說明，目前正值本土蒜頭採收期，加上後期烘、曬工序，本土蒜頭盛市期間大約是每年的六至九月；正好與埃及蒜頭的進口時程相衝突，故強烈要求農委會針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，不可跟本土蒜頭盛市期相衝突，以保障國內蒜農以及消費者權益。

農委會主委陳吉仲答詢時當場允諾，將於4月份邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題，絕對不會影響到本土蒜農權益；同時也表示將提高進口蒜頭關稅，以確保本土蒜頭價格不至於遭受衝擊。最後也表示農委會將會補助相關冷鏈設備，以延長產品保存期限。

林文瑞最後強調，為了本土農業發展，農委會必須拿出魄力，全力協調進口蒜頭的期程；台灣蒜頭6月正要上市的時候，絕對不能讓進口蒜頭影響到國內價格，這樣一來，國內蒜農以及消費者的權益才有保障。

▲國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程不可與國產蒜頭衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►雲林電影院再收一家　白宮影城：疫情影響來客數掉「不只五成」

►雲林西螺「西瓜大王」開賣了！　今年西瓜甘甜多汁不漲價

►顛覆傳統比花珍貴！蒜頭也能這樣送　防疫、欣賞、食用令人驚艷　

►農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

►韓國瑜夫婦告媒體人　張雅琴出庭：雲林媒體被雲林女兒、女婿提告「非常悲催」

ET快訊
快訊／政大2生居家隔離！校方：26師生、2堂課程受影響
獨家直擊花蓮檢疫所！英情侶抱怨像監獄　250元含3餐還有人幫
金鍾國吃「台式夜市牛排」：比美國好吃一萬倍！台網友看「韓國吃
英情侶嫌棄檢疫所　莊人祥：他們沒錢去旅館　一天只收250元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／陳時中2月提議「送便當給醫護」　找學弟急問：廚房蓋好了嗎？

鋼鐵部長→暖男！陳時中、柯文哲、侯友宜28日同台　送醫護人員「愛心便當」

民進黨立委憂清明連假防疫破口　台鐵：4月底前全面量測體溫

有人獻策讓吳敦義頂替吳斯懷？　游淑慧聽了直呼不行：我們會怕

近8成民眾不挺「陳下蘇上」更換指揮官　時力：傾聽民意

發口罩給海外留學生有譜？　外交部正在清查各國人數

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

呱吉反對北市議會延期…「立法院都沒休息」　為何地方不開會沒關係？

影／蘇貞昌6點奔超商「領口罩」順便買咖啡：HEN會做生意捏...很方便！

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

幕後／陳時中2月提議「送便當給醫護」　找學弟急問：廚房蓋好了嗎？

鋼鐵部長→暖男！陳時中、柯文哲、侯友宜28日同台　送醫護人員「愛心便當」

民進黨立委憂清明連假防疫破口　台鐵：4月底前全面量測體溫

有人獻策讓吳敦義頂替吳斯懷？　游淑慧聽了直呼不行：我們會怕

近8成民眾不挺「陳下蘇上」更換指揮官　時力：傾聽民意

發口罩給海外留學生有譜？　外交部正在清查各國人數

林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

離塵不離城！滬尾藝文園區推出系列超殺優惠　享精緻美食不用出門

呱吉反對北市議會延期…「立法院都沒休息」　為何地方不開會沒關係？

影／蘇貞昌6點奔超商「領口罩」順便買咖啡：HEN會做生意捏...很方便！

南台灣水岸宅房價兩極！1字頭新興重劃VS愛河旁3字頭　各有支持者

預約Go Share「噴汗走10mins找到車」　他一看心涼半截...網笑炸：寧願走路

《夫婦的世界》太真實前6集列限制級！接檔《梨泰院》大呼好想贏

防疫變商機！高雄飯店推「異地辦公室」吸商務旅客　加價住宿再享餐飲優惠

疫情衝擊全球經濟　WTO：將比2008年「金融風暴」還要慘！

苦苦排隊買口罩當天全瓦解　事主犯後「罰坐求生」網笑：代誌大條

三重、林口警政防疫超前部屬　「異地辦公」視訊連線超流暢

123萬元起！BMW 2 Series Gran Coupe黑影特仕版西班牙獨享

強調第三批包機「不涉及兩岸協商」　陸委會：陳時中口誤、已做溝通

體育署防疫紓困方案　運彩受益投注額增加3.3億

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

吳斯懷七大爭議　國民黨擬註銷不分區資格　

華航員工居家檢疫可外出買三餐？　他喊離譜

逆時中「亡」？柯文哲、侯友宜互推麥克風

斥黨團「換陳時中」言論　柯：擁護中央政府

江啟臣暗指吳斯懷「損及黨形象」　擬祭黨紀註銷不分區立委資格

李明賢爆料吳斯懷找「上將」施壓　謝震武超傻眼

陳學聖：躲在「陳時中們」後面的大人　才是真正指揮官

陳柏惟遭酸搞笑　孫大千：何時開始「罷Q」？

業者不配合管控人潮？侯友宜回應了

新北整備預防「一小時後封城」　侯友宜：中央下令立刻啟動

趙少康：兒子出國跟張上淳有什麼關係？

陳柏惟點名馬英九：香港人來台當兵不只有先例「還當過總統」

國防部證實：美戰艦通過台灣海峽

更多熱門

相關新聞

農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

莿桐鄉農會可說是偏鄉的基層農會，14年來在農會總幹事張鈺萱管理行銷下，將原本在市場拍賣交易的農產，逐漸帶入高層次消費市場，以時尚包裝走進精品路線，成功讓鄉內農產品找到行銷通路，讓貨出得去，錢進到農民口袋裡。

顛覆傳統比花珍貴　蒜頭也能這樣送

顛覆傳統比花珍貴　蒜頭也能這樣送

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

農產批發市場6天要1.2萬片口罩！

農業基金多花79億！陳吉仲：誤解

農業基金多花79億！陳吉仲：誤解

網傳「台東鳳梨滯銷」假消息　陳吉仲：絕不姑息

網傳「台東鳳梨滯銷」假消息　陳吉仲：絕不姑息

關鍵字：

林文瑞陳吉仲蒜頭進口

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

辛龍消失3天首度發文了！

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面