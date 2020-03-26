林文瑞要求進口蒜時程與國產採收時程錯開　陳吉仲允諾4月討論時程

▲立委林文瑞25日在立法院經濟委員會質詢農業委員會主委陳吉仲，要求外國蒜頭和國產蒜頭時程要錯開，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，不可跟本土蒜頭盛市期相衝突；陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題，不會影響本土蒜農權益。

立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會首先表示，雲林縣蒜頭產量占全國九成以上，今年種植面積4510公頃，雖較去年少約200公頃，但是總產量上升約3000噸。而今年到目前為止，因為新冠肺炎的因素，所以國內需求量上升；縱使產量增加，蒜頭價格仍然得以維持，甚至微幅上漲。

林文瑞說明，目前正值本土蒜頭採收期，加上後期烘、曬工序，本土蒜頭盛市期間大約是每年的六至九月；正好與埃及蒜頭的進口時程相衝突，故強烈要求農委會針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，不可跟本土蒜頭盛市期相衝突，以保障國內蒜農以及消費者權益。

農委會主委陳吉仲答詢時當場允諾，將於4月份邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題，絕對不會影響到本土蒜農權益；同時也表示將提高進口蒜頭關稅，以確保本土蒜頭價格不至於遭受衝擊。最後也表示農委會將會補助相關冷鏈設備，以延長產品保存期限。

林文瑞最後強調，為了本土農業發展，農委會必須拿出魄力，全力協調進口蒜頭的期程；台灣蒜頭6月正要上市的時候，絕對不能讓進口蒜頭影響到國內價格，這樣一來，國內蒜農以及消費者的權益才有保障。

▲立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程不可與國產蒜頭衝突。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國內蒜頭進入採收期，立法委員林文瑞25日在立法院經濟委員會針對蒜頭產量、價格以及外國蒜頭進口時程，質詢農業委員會主委陳吉仲，針對相關問題進行研議，要求外國蒜頭的進口時程，陳吉仲答詢時允諾，將在4月邀集財政部共同討論進口蒜頭時程問題。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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