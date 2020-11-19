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台南安平、官田、北門入選經典小鎮3.0　6個經典小鎮等你探索

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▲交通部觀光局公布了經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上鹽水區及後壁區，以及新化區，台南共計有6區入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通部觀光局公布了經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上鹽水區及後壁區，以及新化區，台南共計有6區入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

交通部觀光局18日公布了經典小鎮3.0的名單，這次共計有16個縣市、30個小鎮入選，其中台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上第1年的鹽水區及後壁區，以及第2年的新化區，台南共計有6區入選。

黃偉哲市長表示，台南的觀光資源非常豐富，不只入選經典小鎮的6區，每個區都有他的特色，不論是自然、人文、美食、建築、文化都值得旅客一來再來、細細玩味，這次入選的3個特色小鎮中，安平區原本就是台南長久以來的旅遊重鎮，也是台江國家公園的範圍，而北門區及官田區則分別為交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處及西拉雅國家風景區管理處的所在地，一直以來也是觀光推廣與建設的重點區域，未來市府也將持續與中央機關及在地公所齊力推廣。

▲交通部觀光局公布了經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上鹽水區及後壁區，以及新化區，台南共計有6區入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次入選的台南小鎮中，相信安平區大家都不陌生，不論是安平老街、古堡、砲台、運河遊船美景、美食、劍獅文化、大魚的祝福、德陽艦園區、亞果遊艇等觀光資源不勝枚舉；北門區有最古老的現址鹽田井仔腳瓦盤鹽田、美麗的夕照、水晶教堂、北門遊客中心的抹香鯨化石、雙春濱海遊憩區、台灣王爺總廟南鯤鯓代天府、黑面琵鷺與黑腹燕鷗生態等，也是遊客不斷的景區；而官田區擁有今年剛落成的官田遊客中心，以西拉雅阿立祖元素搭配百萬大草原，成為建築及自然風景巧妙融合的網美朝聖景點，加上烏山頭水庫、八田與一紀念園區、在地菱角產業文化及水雉特色生態，都值得遊客前往探訪。

▲交通部觀光局公布了經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上鹽水區及後壁區，以及新化區，台南共計有6區入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）
觀旅局長郭貞慧表示，台南的特色小鎮實在不勝枚舉，就交通部觀光局舉辦的經典小鎮活動上，台南就有2019年入選的後壁區、鹽水區、2020年入選的新化區，以及此次入選2021年的安平區、北門區及官田區，總共有6個經典小鎮，觀旅局將會攜手與在地公所，並與台江國家公園、雲嘉南風景區管理處及西拉雅風景區管理處共同推廣，讓旅客可以好好體驗經典小鎮的個別特色。

▲交通部觀光局公布了經典小鎮3.0的名單，台南再傳捷報，共計有安平區、北門區、官田區3處獲選，加上鹽水區及後壁區，以及新化區，台南共計有6區入選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不過台南特色小鎮當然不止這6處，觀旅局也都會適時的結合在地資源推廣，整個小鎮串起來至少要安排個四天三夜才玩得完，加上年底前台南各地活動多元，包含11月22日在全台南市展開的「Pokémon Go City Spotlight城市焦點活動」、11月27-29日舉辦的台南城市音樂節、貴人散步音樂節與搭配推出的森山市集、12月起一系列的聖誕點燈與晚會活動，歡迎大家一來再來。

此外，市府提醒民眾一邊玩也別忘了消費，今年12月31日前，至台南市內任一家商店消費滿200元，即可登錄發票抽獎（https://tainanshopping.tw/），共有2戶房子等總獎品金額達1500萬元的好禮等著大家！

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