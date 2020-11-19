台南3歲童坐3樓窗哭找家人...墜樓獲神救援　罰父上親職教育9hrs

記者林悅／台南報導

台南市3歲女童自住家掉落案，社會局於11月18日接獲通報，立即派社工員訪視調查，經確認該童家長確實將女童獨留在家，已違反「兒童及少年福利與權益保障法」第51條，社會局將依同法第102條開立強制性親職教育處分9小時，藉以提升家長對於幼童之照顧知能。

▲台南市3歲女童墜樓案，社會局認定女童家長獨留女童在家，違反兒保法，罰家長強制親職教育9小時。（圖／記者林悅翻攝）

社會局表示，本案後續將由社工員持續訪視服務，並提供照顧者居家安全檢核手冊及嬰幼兒照顧注意事項教育等，並追蹤女童受照顧狀況。

▲女童獲救後，被據報趕來的女消防隊員抱著安撫。（圖／記者林悅翻攝）

社會局表示，依據《兒童及少年福利與權益保障法》第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，不得使6歲以下兒童或需要特別看護之兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧，觸法者將依同法99及102條處新臺幣3000元以上到1萬5000元以下罰鍰或強制性親職教育4-50小時。社會局也在此呼籲，年幼的孩子對於危險環境沒有自主能力，父母外出最好能將孩子帶在身邊，或委託適當之人代為照顧，切莫將幼童獨留家中，以免發生意外憾事。

▲救人的鄰居說，當時二、三個人衝上前接住女童。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，台南市南區中華南路二段18日下午3時56分許，發生1名3歲小女童，疑要找家人，自3樓窗戶墜落，幸好被49歲林姓民眾等人及時接住，無明顯外傷，女童意識清楚，有受到有驚嚇，由救護車送台南新樓醫院進行預防性送醫檢查無礙。台南市警六分局警方案發後通知女童父親自外返回，女童為單親家庭。

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