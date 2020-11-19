NCC委員7：0關中天　台南藍軍：國恥日　民進黨比共產黨還共產黨

▲台南市議會國民黨團，痛批蔡英文政府扼殺言論自由，比共產黨還共產黨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



NCC委員7比0關了中天新聞台，台南市議會國民黨團全體議員頭綁抗議頭巾，召開東廠NCC下台記者會，砲轟蔡英文政府讓11月18日成為國恥日，蔡英文自毀要讓言論自由成為台灣人共同DNA承諾，讓台灣倒退1百年，可以跟北韓成為「換帖」，民進黨比共產黨還共產黨。

國民黨議會黨團書記長王家貞率領張世賢、李文俊、蔡育輝、蔡淑惠、林燕祝、李中岑、方一峰、許至椿、盧崑福、洪玉鳳、林美燕、李鎮國等議員，頭綁白色抗議頭巾，手拿「國恥」、「蔡英文曾說：讓言論自由成為台灣人共同的DNA」、「DPP扼殺言論自由罪無可逭」，舉行「被踐踏的言論自由、鄭南榕死不瞑目、東廠NCC下台記者會」。

王家貞痛批蔡英文政府背叛欺騙台灣2300萬人，蔡英文當年在鄭南榕追思會上說會讓言論自由成為台灣人共同的DNA，民進黨全面執政立刻自毀承諾，讓所有有關部門成為綠色恐怖打手，NCC委員7:0關了中天新聞台，Yahoo民調有73.4％ 非常不認同中天新聞台不續照決定，75.4％認為對國內言論自由影響大，民進黨還一意孤行。

蔡育輝說，如果鄭南榕地下有知，一定會爬起來給蔡文兩巴掌，民進黨現在所做所為跟共產黨有何不同？林燕祝也要NCC陳耀祥去看看三立新聞台，去了解一下海董的黑手有沒有伸入三立新聞台，如果新聞台的記者可以當政黨的不分區立委、新聞台的政論節目都是傾向一個政黨的一言堂，在民政開放、言論自由的時代，不是更應該被監督和管制嗎？

許至椿認為NCC已成為民進黨箝制言論自由的打手，民進黨已成集權不民主的政黨，非常不可取。方一峰痛心的說，曾幾何時台灣民主倒退，將中天新聞台關台的行為是國恥，民進黨應懸崖勒馬。李中岑則轟民進黨比共產黨還共產黨，只會追殺不同聲音、不同顏色的民眾和民代。

蔡淑惠引用陳水扁所言打臉蔡英文政府，「曾幾何時台灣社會變成民主不容許有不同聲音，民主不再是人人有言論自由…」。盧崑福也說民進黨執政是順我者生，逆我者亡，現在這世代老爸都管不了孩子要看哪一台，民進黨憑甚麼關中天。

洪玉鳳則嘲諷民進黨可以跟北韓「換帖」了，馬英九、陳水扁執政都不敢關對他有意見的電視台，現在的台灣跟北韓有甚麼不同？李鎮國表示，民進黨只要我不爽你，可以藉所謂「轉型正義」、「國家安全」、「守護民主」等冠冕堂皇的理由讓你下架。在此強烈譴責蔡政府的惡行，全力捍衛第四權。

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