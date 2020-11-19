影／中共網軍造謠「蔣正志投誠」　國防部譴責：消費失聯飛官

記者林銘翰／台北報導

空軍第五聯隊26作戰隊隊長、上校飛官蔣正志駕駛F-16戰機失聯，卻接連有中共網軍散布假消息，指稱蔣正志已安全降落於廈門機場。對此，國防部19日晚間表示，國軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護國人，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念。

▲國防部譴責中共網軍散布假消息，消費失聯飛官。（圖／取自國防部發言人臉書）



蔣正志17日傍晚駕駛F-16戰機進行夜間訓練時，起飛2分鐘後就發生失聯，空軍司令熊厚基上將18日晚間表示，機械故障可能性低，不排除「空間迷向」的可能，依照當時天氣測報資料，以及當時飛行錄音等事證，操作環境為黑夜，爬升過程有進雲，有操作轉彎，不排除是空間迷向。

不過，近日卻接連有中共網軍散布假消息，指稱「蔣上校在廈門機場隔離當中」、「失蹤的國軍F16飛行員，安全降落於廈門機場」等，國防部19日晚間譴責，中共網軍散布假消息，消費失聯飛官。

國防部表示，國軍官兵堅守崗位，用生命捍衛家園，用熱血守護國人，絕不容許造謠者踐踏官兵守護國土的信念。空軍第5聯隊蔣正志上校訓練意外失聯事件，18日在距岸9浬處，接收到飛航資料紀錄器訊號，國軍持續進行搜救工作，絕不放棄任何希望。

國防部指出，國軍迄今共動用25架次飛機、34艘船艦，動員官兵於東部沿岸海灘搜尋，國家搜救中心、海巡署、空勤總隊、地區漁會也全員動起來，同時持續全方位搜索，請每位國人一起祈願，讓所有出勤的人員能順利執行任務，帶著蔣上校一起回家。

國防部強調，此時此刻，國軍也依然堅定地嚴守崗位、克盡職責，保持正常運作，做好戰訓本務整備，守護我們熱愛的家園，並且日以繼夜持續搜救，不會放棄任何機會。

其他人也看了這些...

►嚴德發證實：收到失聯F-16黑盒子訊號及彈射座椅信標 打撈船出海探測

►影／F-16飛官蔣正志夜航遭質疑過勞 國防部：有得到足夠休息

►嚴德發：F-16失聯初判不排除飛官「空間迷向」 機械原因較低

更多熱門新聞...

►戰機20秒急墜7千呎！ 空軍上校蔣正志「最後通話」曝光

►共機頻擾台 空軍明年維保預算暴增57億

►F-16失聯當晚中國海調船現蹤花蓮外海 日韓船艦也行經台東海域

►振興一下我們的美麗