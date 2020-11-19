共機頻擾台　空軍明年維保預算暴增57億

▲中共運8技術偵察機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

共機近來頻繁擾台，為確保後勤維保無虞，空軍參謀長黃志偉中將19日表示，戰機維護與修護預算將從新台幣102億元提升到159億元，讓戰機壽期管理更確實，不再發生不幸事件。經過朝野立委討論，決議先凍結1億元，待空軍司令部提出報告後始得動支。

立法院外交及國防委員會19日繼續審查「110年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分（不含國家安全局部分）」。

民進黨立委趙天麟指出，共機擾台次數增加，戰機維保費必須充足，但民國106年到109年相關維保預算支用率皆超過100%，107年甚至達119.9%，今年更已經達到99.7%，空軍明年編列相關預算大幅增加至159億元，他質疑是否能足夠建構有力的戰機維保體系。

黃志偉回應，空軍戰機維護與修製計畫所需零附件採購，須提前2年完成計畫，針對2年後的需求進行預算編列，但每年都有不同情況，例如今年共機侵擾次數增加，空軍除了增加對應兵力，相關修護與零件耗用也略有增加，預算不足就會爭取以其他預算補足需求，空軍後續會根據局勢評估與裝備情況精實檢討。

趙天麟詢問，空軍維修預算109年編列102億元，明年增加至159億元，是否因應今年的新局勢發展所增加。對此，黃志偉說，一部分是因應新局勢，另一部分則為飛機零件與裝備作性能上改進或小型構改工程，現在編列預算能讓戰機壽期管理更確實，目的是不再發生不幸事件。

最後，經過朝野立委討論，決議併案將空軍的保修預算先行凍結1億元，要求空軍司令部提出預算運用與建構有效維保能量的書面報告，並經立院同意後始得動支。

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