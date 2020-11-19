魯明哲批「NCC如媒體促轉會」：淪為執政者操弄新聞自由的玩偶



▲魯明哲抨擊NCC。（圖／翻攝自魯明哲臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

針對中天新聞台換照失敗，國民黨立委魯明哲19日抨擊，NCC已成為執政者操弄新聞自由的玩偶，它的角色像是媒體促轉會，配合純化、綠化新聞媒體，成為執政者一言堂。

魯明哲19日在臉書表示，談到言論自由，大家常用一句話來表述：「雖然我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的自由。」

他認為，台灣社會多元化，本就存在多元的聲音，也各有不同的政治觀點與立場，歐美民主國家也多是如此。但要把一家新聞媒體關掉，對言論自由、民主形象傷害很大，很少國家敢這樣做。畢竟，把頻道選擇留給觀眾，也是一種自由。

魯明哲說，109年11月18日無疑是台灣新聞自由黑暗的一天，NCC不獨立、也不公正，不中立的七位委員，再加上精挑細選的七位偏綠鑑定人，共同演出一場聽証大戲，似乎一切照劇本演出，NCC已變成執政者操弄新聞自由的玩偶。

他形容， NCC角色如同媒體促轉會，配合純化、綠化新聞媒體，成為執政者一言堂，看來台灣要走回頭路了。

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