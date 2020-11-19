嫩媽放任汽車墜湖「2幼子綁座椅上」溺斃！牢中激戰2獄警還偷吸毒

▲蘇珊將2個年幼兒子綁在座椅上，並讓汽車緩緩滑入湖中，導致孩童溺斃。圖為調查人員事後找來同款車輛，重新模擬犯罪過程的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國南卡羅來納州的蘇珊（Susan Smith）結交新男友，發現對方不想要小孩後，竟狠心將2個年幼兒子綁在座椅上，並讓汽車緩緩滑入湖中，導致孩童不幸溺斃。據悉，她坐牢期間對此相當後悔，但仍多次違反規定，包括偷偷吸食毒品，甚至先後與2名獄警發生性關係。

23歲的蘇珊1994年10月宣稱遭到一名非裔男子劫車並擄走2個兒子，接下來9天都在鏡頭前聲淚俱下，懇求外界協助。經過調查後，她才承認是自己讓車子滑入湖中，親手溺斃14個月大的亞歷山大（Alexander）與3歲的麥可（Michael），隔年被宣判2項謀殺罪名成立，在利斯懲教體系監獄（Leath Correctional Institution）度過餘生。

▲蘇珊1995年時出庭的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

一名消息人士去年12月向雜誌《人物》（People）透露，蘇珊在牢房裡放著2個兒子的照片和一本《聖經》，對於當年毫無意義的殺戮深感「內疚與遺憾」，「她知道自己做出一般人所能想像最恐怖的事情，因此每天傷心欲絕，靈魂飽受折磨」。

《人物》取得獄中紀錄卻發現，蘇珊過去10年至少5次違規受罰，失去打電話或接受探視的權利，具體行為包括自殘、持有與使用毒品或大麻。此外，她2000年因與50歲獄警休士頓（Houston Cagle）發生性關係而遭到處罰，對方認罪後坐牢3個月。另一名獄警阿爾弗德（Alfred Rowe）隔年也承認與蘇珊發生關係，被判處5年緩刑。

▲蘇珊犯下的謀殺案震驚美國社會，許多民眾來到湖邊悼念2名年幼孩童。（圖／達志影像／美聯社）



一名與蘇珊認識多年的獄中消息人士18日透露，現年49歲的蘇珊將於2024年11月獲得假釋資格，她自知因為過去醜聞而難以重獲自由，但仍下定決心改過，最近表現非常良好，不僅保持低調、遵守規矩，也鮮少與獄友或獄警互動，「她知道4年後獲得假釋的機率不高，但她盡力了」。

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