橫掃8千萬票！拜登奪歷史性勝利　川普創「最高票落選總統」紀錄

大部分的學者與美媒認為,拜登贏得了本屆大選的結果是毋庸置疑的。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

2020美國總統大選連創紀錄,除了當選總統拜登的得票總數已接近8000萬張,創下了當選總統的最高得票數紀錄外,川普也為落選總統候選人創造了最高得票數的紀錄。與此同時,仍有不少州還在繼續清點選票,讓本屆選舉的總投票率有可能再次刷新紀錄。

據美聯社報導,拜登目前以290張選舉人票領先於川普的232票,這還不包括正在重新計票的喬治亞州的選舉人票,但拜登此刻在喬治亞州的選情比川普高出0.3個百分點。喬治亞州目前尚未宣布該州由誰勝出,但是如果拜登持續領先,那他將以306票對232票的優勢奪下該州。

When the count is complete, Democrat Joe Biden will likely have racked up around 80 million votes - and won the White House by a greater margin than any president this century other than Barack Obama in 2008. https://t.co/3o6wJUtNuD