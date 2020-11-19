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美市場「無視川普法律戰」信心滿滿！摩根大通警告：仍有失控可能

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普發起法律戰，但市場似乎並未因此受到不確定性的影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統川普連任失利，至今不願認輸，發起一連串法律戰，試圖逆轉結果。投資者與華爾街人士大多認為，此舉是注定失敗、孤注一擲的行為，市場也沒有因此退縮。但摩根大通資產管理公司（JPMorgan Asset Management）卻警告，選後纏訟的各種發展仍有可能讓市場失控。

CNN指出，美國投資者與市場似乎都忽略了選情逆轉的可能性，反而比較關注參議院組成、新冠疫苗研發進度與經濟復甦前景等等。川普在許多州落後過多選票，推翻結果的機率不大，必須「逆轉或阻礙3州大選結果」，才可阻止拜登達到270張選舉人票門檻。

摩根市場與投資策略主席辛巴列斯特（Michael Cembalest）於18日指出，雖然川普要連任，必須發生很多「非常規」事件，他仍不會排除任何可能性，「如果美國身為國際儲備貨幣國家，卻被認為因選後政黨操作捲入選舉不合法，市場將會做出負面反應」。

辛巴列斯特列出各種可能引發質疑的發展，例如州長與州議會分別提交2份選舉人團名單，導致必須在明年1月6日援引1887年《選舉計數法》（ECA），由國會決定接受哪一份名單。但若參院共和黨人認定《選舉計數法》違憲，推翻3州大選結果，使之有利川普，引發民主黨反彈，將會是「市場的惡夢」。

▲▼疫情衝擊下的紐約時報廣場。（圖／路透）

▲疫情衝擊下的紐約時報廣場。（圖／路透）

辛巴列斯特指出，類似事件在1876年差一點發生。他也提到另外一個風險，如果司法部長巴爾（William Barr）指示檢方調查選民舞弊時「扣押大選紀錄」，就會減緩一切進度。

美國社會也開始掀起一些聲浪，對於政府交接表達憂慮。前避險基金經理、CNBC主播克瑞莫（Jim Cramer）於18日也坦言，擔心川普、拜登政府是否能夠和平轉移權力，「我認為我們在這方面做得太少了」。

加州嘉信理財集團（Charles Schwab）首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）說，儘管專家同仁普遍認為風險較低，但「肯定還是會發生一些『黑天鵝』政治事件」。

摩根大通董事長兼首席執行長戴蒙（Jamie Dimon）也不斷呼籲美國人尊重大選結果，他18日在《紐約時報》的DealBook會議上說，「我們需要和平過渡。我們舉辦了一場大選，也有了一位新總統。不論你喜歡與否，你都應該支持（大選結果），因為這根基於一種信仰與信任的體系」。

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