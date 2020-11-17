RCEP排除台灣　蔡英文：「不能像過去」把雞蛋放在同個籃子

▲台灣遭RCEP排除，蔡英文強調早已超前部署，為台灣做正確的布局。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣遭全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）排除在外，恐會衝擊國內產業。對此，總統蔡英文17日透過臉書表示，不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裡，會努力多方嘗試，為台灣開拓更多機會。

蔡英文表示，面對中國無理打壓台灣的國際參與，因應的方式不是屈從，更不是接受無理的條件，而是持續壯大自己，尋找突破之道。

蔡英文指出，台灣的產品長期也都在RCEP成員國的市場中面對競爭。不論是政府還是業者，早就已經超前部署，且台灣對RCEP成員國的出口，本來就有超過70%是零關稅。部分可能受到關稅影響的產業，如：機械、塑化、鋼鐵、紡織等產業，中國的多數產品對日韓是排除降稅、或採10年以上逐步調降，短期內影響有限。

蔡英文強調，透過新南向政策，協助產業積極布局東協國家，加上產業競爭力的提升，台灣產品在主要東協國家的進口占有率，正逐步成長。也積極爭取各項國際經貿合作，開始推動有系統的國家經濟轉型升級，讓台灣從依賴轉為在世界上不可或缺的角色。

蔡英文也提到，剛剛結束的APEC年度部長會議，台灣共同參與擘畫了2020後的經濟願景。台灣的代表團，也即將展開「台美經濟繁榮夥伴對話」，深化台美經貿合作。

蔡英文說，今年即使面對疫情挑戰，台灣總體經濟依然穩健成長，不論是投資台灣整體金額，或台股指數，都不斷創下紀錄。這些都證明台灣人有視野、有信心，「我也會帶領國家，團結打贏國際盃。」

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