馬英九反擊民進黨：太陽花阻擋《服貿》變成台灣加入RCEP的絆腳石

▲前總統馬英九。（資料照／記者任以芳攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣未被列入亞太「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），民進黨認為與前總統馬英九在執政時的兩岸立場有關。對此，馬英九17日反批民進黨與太陽花學運阻擋《服務貿易協議》，平添兩岸經貿關係嫌隙，更為台灣加入RCEP增加難度。他認為，蔡英文最大問題不是不願以「九二共識，一中各表」跟中國打交道，而是拿不出有效的替代方案來改善兩岸關係，突破對外政經困局。

歷經8年談判，中、日、韓、澳、東協等亞太15國15日共同簽署RCEP，外界開始討論台灣被排除在外的原因。其中，民進黨指出，東亞各國在自2012年11月起開始啟動RCEP談判，但回顧當時的馬政府執意堅持「九二共識」，心思只有中國市場，不知分散風險，最後台灣並未從中國走向世界，反而是台灣主權被中國步步進逼，不斷掐住台灣經濟咽喉。

另外，經濟部長王美花受訪時則稱，RCEP為中方主導的區域貿易組織，加入需所有成員國同意，台灣若要加入就必須承諾九二共識，遵守一國兩制，請問國人會同意嗎？

對此，馬英九17日在臉書反擊，總統蔡英文在第一任就職演說中，把積極參與 跨太平洋伙伴關係協定」（TPP）、RCEP當作「改革的第一步」，如今怎麼連RCEP也變成等同「一國兩制」呢？民進黨習慣意識型治國，事情做不好就把責任通通推給「一國兩制」、「中共打壓」，兩岸關係是如此，加入區域經濟整合亦復如此。

至於王美花的說法，馬英九表示，「這種充滿意識形態的見解，實在令人擔憂」。

馬英九指出，國民黨執政時深知台灣是小而開放的經濟體，必須積極洽簽自由貿易協定（FTA），因此他任內先針對占台灣貿易總量3成的中國，於2010年簽訂《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），然後再與其他個別國家簽訂FTA。到了2013年6月，兩岸又簽署《服務貿易協議》。

馬英九感慨，但不幸的是，《服貿協議》在民進黨與太陽花學運的惡意阻擋下無法通過，兩岸貨貿協議也難以為繼。他強調，以《服貿協議》而言，當中有2/3超越中國對世貿組織（WTO）的承諾，其實是中方讓利較多，兩岸好不容易簽署，卻被民進黨與太陽花學運摧毀，這種誤國、害國之舉，令人痛心與不齒，連國際社會都看不下去。

馬英九表示，《服貿協議》無法通過，為兩岸經貿關係平添嫌隙，成為兩岸務實探討共同參與區域經濟整合的絆腳石，更為台灣加入中國所主導的RCEP增加難度。

馬英九批評，2010年4月25日，蔡英文與他辯論台灣應否與中國簽訂ECFA時，強調「民進黨要走向世界，再跟著世界走向中國」，他當時即質疑，民進黨要如何實現一個「沒有中國大陸的全球化」？事實證明，民進黨執政4年多來，在惡化的兩岸關係下，既無法走向世界，更無法跟著世界走向中國，在區域經貿整合的路上寸步難行，不斷被邊緣化。

馬英九認為，兩岸關係處理不好，台灣對外關係必然受挫，蔡政府當然可以推責給中國，繼續操作反中劇本，但這無助化解中共打壓，更無法真正解決問題。他強調，蔡英文不願以「九二共識，一中各表」跟中國打交道並不是問題；她拿不出有效的替代方案來改善兩岸關係，突破對外政經困局，讓台灣走入國際場域，才是最大問題。

▼馬英九17日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九，點圖可放大）

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