胡錫進：RCEP完成簽署「讓台灣緊張了！」

▲15國家代表透過視訊完成RCEP的簽署。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）15日完成簽署，被中國大陸國務院總理李克強稱為「多邊主義和自由貿易的勝利」。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進16日表示，RCEP簽署之後，台灣緊張了，但屬於活該，反而中國是「躺著都能贏」，所謂「躺贏」。

胡錫進指出，RCEP簽署了，結果是很多美國人緊張了，歐洲人緊張了，另外台灣也緊張了，「後者緊張屬於活該，蔡英文當局不是搞『新南向政策』嗎？現在東盟和澳新都參加了自貿區沒有它，看它如何『新南向」。」

胡錫進提到，但美國人和歐洲人擔心「中國主導亞太貿易了」「中國勝利了」，就怪怪的，有點神經質，「中國沒做什麼，RCEP是東盟倡導的，拉周邊的主要經濟體進來，中國就『大撥轟』地跟著談，就談成了。中國未免也太厲害了，躺著都能贏，所謂『躺贏』。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進表示，「中國不就是追求雙贏、多贏、共贏嗎？這是中國哲學，美國人不信，總說雙贏是『中國要贏兩次』，西方很認強勢文化，一幹啥事，首先看誰是主導者，獲得主導權的一方就使勁往自己懷裡摟。」

胡錫進指出，「中國人不是這樣，我們相信零和格局是能夠突破的，我們與誰都雙贏，這樣滾雪團越滾越大，中國就越來越好。」

胡錫進提到，看看美國在制裁多少國家，跟中國都玩「脫鉤」，中國經濟上在這個世界沒有敵人，跟中國別彆扭扭的幾個美國盟友都是中國主要貿易夥伴，「連台灣與大陸關係這麼緊張，總體上的經濟聯繫也相當緊密。」

胡錫進還說，「再看那個印度，RCEP不敢進，邊境衝突一起，就把中國很多企業往外趕，老胡只能說，它真牛。」