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Google、微軟加碼投資台灣　 蔡英文：台積電將在亞利桑納蓋晶圓廠

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▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文17日出席台北市美國商會2020年度會員大會時表示，期盼簽署雙邊貿易協定，進一步發揮台美產業互補性，創造更多商機，讓台美經濟夥伴關係更上層樓。她也在致詞時，細數谷歌、微軟等大廠在台投資狀況，同時也提到，台美貿易總額今年上半年已經超越印度，成為美國第9大貿易夥伴，也是美國第11大出口市場。

蔡英文表示，這是她第2次以台灣的總統身分參加美國商會年度會員大會。首先恭賀「台北市美國商會」正式更名為「台灣美國商會」（AmCham Taiwan），當時會長金奇偉（C.W. Chin）在8月和她見面時，就分享了這則喜訊。

蔡英文說，「台灣美國商會」這個名稱實質代表了在台會員，她很高興今天和大家一起見證這項宣示，深信該商會未來將持續在台美的經濟夥伴關係發展上扮演重要關鍵的角色。

蔡英文指出，許多國家因疫情衝擊，不得不關閉邊境、限制社區活動，甚至停課，導致全球經濟衰退。歐、美的第二和第三波疫情更讓情勢雪上加霜。所幸台灣在政府與人民共同努力下，防疫有成，挺過這場嚴峻的挑戰。最新的資料更顯示，台灣在疫情期間，仍維持了良好的經濟成長。

蔡英文說，台灣第3季的經濟成長率為3.33%，穩居亞洲四小龍第一，優異表現的主因，就是台灣毋須封城。公司行號及工廠營運如常，讓台灣的經濟穩定，能持續供應全球的經濟需求，「整體而言，台灣因為經濟靈活調適而能夠安然度過全球最嚴重的經濟衰退。」

蔡英文提到，台北市美國商會今年發布的「商業景氣調查」（Business Climate Survey）及「台灣白皮書」（Taiwan White Paper）讚揚台灣經濟繁榮，更有近7成會員對未來3年台灣的經濟前景表示樂觀。

蔡英文表示，美國一直是台灣非常重要的經貿夥伴，台美貿易總額今年上半年已經超越印度，成為美國第9大貿易夥伴，也是美國第11大出口市場；台美的投資往來也非常緊密，本年美國企業宣布多項來台重大投資案，例如奇異公司（GE）與中鼎集團今年9月攜手承攬「興達電廠及台中電廠燃氣複循環發電機組統包工程」，可望讓台灣電力未來供應無虞，也減少碳排放量，兼顧經濟發展與環境保護。

蔡英文舉例，谷歌（Google）在今年9月證實將在雲林斗六開設在台灣的第3座資料中心，這是Google「智慧台灣」計畫的一環，透過這個計畫，為台灣企業培育數位行銷及資訊科技基礎建設的人才，將台灣打造為亞太地區互聯通訊發展的樞紐。

此外，蔡英文說，上個月微軟（Microsoft）也宣布將在台進行31年來最大的投資案，使台灣成為亞洲數位轉型中樞，這個計畫預估至少創造3萬個工作機會。

蔡英文進一步說，世界最大最先進的晶圓代工廠商台積電將投資120億美元，在美國亞利桑納州興建一座先進的晶圓廠，不但可緩解美國的國安疑慮，更有助高科技製造業移轉美國，「這些都是台美經貿密切交流的例證」。

蔡英文提到，過去幾個月來，台美關係持續增溫，在經貿方面尋求新的合作領域，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）9月訪台，反映出台美經貿關係的潛力無窮。期間，她和柯拉克次卿會面，暢談台美經貿夥伴關係，柯拉克次卿也和政府相關部會首長會晤，成果豐碩。

蔡英文指出，正全力籌劃「台美經濟繁榮夥伴對話」，希望藉由這個新平台，可以在供應鏈重組、技術、基礎設施和能源等領域獲得更多合作的機會。更激勵人心的是，台美9月簽署《基礎建設融資及市場建立合作架構》，並於上月底召開視訊工作會議。

蔡英文說，此一架構讓我們深化技術交流和資訊共享，來帶動印太區域基礎設施的投資，並確保供應鏈的堅韌和永續發展。

蔡英文強調，談了很多有關台美緊密夥伴關係的進展，而簽署雙邊貿易協定才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮臺美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。同時，她也感謝「台灣美國商會」所有會員與我們一起密切關注台美雙邊貿易協定的進展，尤其衷心感謝各位促請美國政府和國會議員與臺灣洽簽協定。

蔡英文表示，上個月50多位美國參議員聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），籲請展開雙邊貿易協定的正式協商。她也感謝「台灣美國商會」和「美台商業協會」成立「台美雙邊貿易協定聯盟」，非常感謝大家的鼎力相挺。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

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