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創紀錄破獲2.3億大麻！潘孟安表揚里港警分局：展現打擊犯罪決心

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記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局經3個多月佈線，日前破獲歷年來屏東縣破獲最大的大麻栽種案，初估市價超過新臺幣2億3千多元，縣局潘孟安17日在縣警局禮堂頒獎表揚有功人員，肯定偵辦同仁的辛勞，發揮警方團隊合作精神，展現打擊犯罪的能力與決心。

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼大麻。

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據警政署統計，近年種植第二級毒品大麻案件持續成長，從2016年起至2019年分別查獲11、43、43及36件，今年度僅上半年全國已查獲28件栽種大麻案，因而列為警政署重點查緝工作。

探究其成長快速的原因，不外乎大麻種子取得容易，另種植工具僅需要一般園藝技術與設備即可完成，相較其他化學合成毒品難度較低；收成後，每株大麻植株約可製成300公克成品，每公克市價約新臺幣1000至1500元不等，價格昂貴，讓毒梟有利可圖。

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼製作大麻工具。

▲里港警分局偵破屏東縣歷年來最大宗種植大麻案，縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

局里警港分局經3個多月佈線，於11月12日在潮州轄內查獲犯嫌王姓、張姓等2人，涉嫌栽植大麻並製造大麻煙，現場查扣大麻植株524株、烘乾之大麻成品200公克等，初估市價超過新臺幣2億3千多萬元，為歷年來屏東縣破獲最大的大麻栽種，對治安維護有重大貢獻。

▲縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼縣長與破案有功人員、頒獎。

▲縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

為勉勵破案有功人員，潘孟安縣長今早在縣警局頒發獎勵金，肯定偵辦同仁的辛勞，展現打擊犯罪的能力與決心。

▲縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼頒獎。

▲縣長潘孟安頒獎表揚 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方呼籲，民眾發現居家社區及鄰近社區有任何毒品的問題，請勇於向轄區警方檢舉，共創安居樂業之生活環境；另種植大麻，涉犯毒品危害防制條例第12條意圖供製造毒品之用，而栽種大麻者，處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金。

警察局將秉持對「毒品犯罪零容忍」的決心，為縣民建立無毒家園，踐行縣長「安居樂業、幸福屏東」的施政理念，營造民眾安居樂業的優質生活環境。

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