睜眼驚見250萬魚苗死光！控中華電信亂施工　漏標「地雷區」吞敗

▲蘇姓男子一覺醒來發現自家魚塭內4萬1800尾魚苗全部死亡，氣憤控告中華電信及其承包商施工有疏忽。（示意圖，與本案無關／記者蔡佩旻攝）

記者徐愷昕／屏東報導

蘇姓男子一日早上發現，自家魚塭內放養的4萬1800尾魚苗因缺氧而全部死亡，氣炸提告中華電信及其承包商，前一天在他魚塭附近施工時貿然挖掘道路，導致他魚塭的夜間供電線路遭挖斷，供氧水車無法運轉，損失近250萬。不過屏東地院審理時認為，蘇男當初自己擅自埋設管線，違反公路用地使用規則在先，最後判他敗訴，無理由求償。

▲蘇男主張，魚塭的夜間供電線路遭中華電信及承包商挖斷，供氧水車無法運轉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

蘇男2018年9月12日上午7時許前往魚塭巡視時，發現魚塭的夜間供電線路遭挖斷，供氧水車無法運轉，緊急先以其他電源供電，遺憾仍來不及挽救，他所放養的午仔魚4萬1800尾全數死光，根據折損率及死亡時魚苗的重量計算後，總計損失近250萬元。

蘇男控訴，中華電信施工前沒有與承包商瞭解管線相關位置，先進行場勘或試挖，而施工的陳姓工人開挖當天，也沒有注意施工路段附近電線桿林立、魚塭密集，考量路面下方必然埋設眾多管線，就貿然挖掘道路，種種疏忽才導致他嚴重損失。對此，聲明中華電信、承包商及陳姓工人須連帶賠償他所有損失。

法庭上中華電信強調，施工前已向枋寮鄉公所申請道路挖掘許可證，經承辦人員同意後才施工，過程並無不法；另承包商也出面指控，蘇男遭破壞的魚塭電線，是他擅自埋設於公路用地內的，距離路面深度未達15公分，已違反公路用地使用規則，又該電路上方沒有埋設警示帶，路面也不見任何標示，施工人員根本無從得知此地有線路存在。

屏東地院審理時認為，蘇男擅自埋設管線，行為違法在先，且路面下方也未設有警示，承包商理所當然無法預見電線遭切斷的結果，總結認為蘇男求償無理由，被告3方免給付義務。全案仍可上訴。

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