囂張街友最愛「這一味」...警上門遭問候祖宗18代　結果出爐！

▲陳姓街友吃霸王餐會挑價位不低的餐廳，另涉闖入待租房屋偷住。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北陳姓街友時常出現於萬華地區，過去曾有多項前科。這次到知名美式餐廳點牛排未結帳落跑；過沒多久又到北車地下街知名日系拉麵店吃了將近600元不付帳，也曾跑進物業代管待租房屋偷住。檢警調查，陳姓街友其實是名令人頭痛且怪咖的無業遊民，吃霸王餐就算了，還挑選價位不低的餐廳，台北地檢署依詐欺等罪名將他起訴。

經檢警調查發現，這名街友阿明（化名），今年前往知名美式餐廳點了價值700元左右的沙朗牛排，吃飽要結帳時，向店員稱想尿尿，居然就跑掉了！店家氣到報警處理，一查才得知他是名慣犯。隔一個禮拜又到台北地下街的某日系拉麵店，點了炸豬排歐姆蛋飯、和小點炸薯條，同樣也是沒付錢但這回向店員稱要回家拿錢包，一溜煙就不見。

更荒唐的是，阿明雖然是名無業遊民但算也真的是狡猾，竟動歪腦筋闖入萬華區一間待租的房子，在裡頭當自己家住了將近一個禮拜，後來代管業務員開門嚇壞，怎麼會有個陌生男子大剌剌就坐在客廳翹著腳看電視，趕緊報警處理。

阿明見警到場處理，竟直接比中指破口辱罵員警，「不要在那邊叫、爛警察、逮捕三小啦幹！」等等字眼，遭警逮捕。檢察官最後認為阿明已是累犯依詐欺等罪名將他起訴。

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