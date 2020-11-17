屏東婦騎單車夜遊　順手「拿」國小榮譽榜布條吃上官司

▲屏東縣內埔警方將未經同意「拿」走學校榮譽榜布條的婦人依法送辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉一所國小懸掛在學校圍牆外，「那~麼厲害」行銷榮譽榜布條，竟然不翼而飛，讓校方相當緊張報警，警方發生重大刑案規格，調閱10多支監視器，循線劉姓婦人，她表示不知道未經允許拿走別人物品是犯法行為，家裡需要用到，就順手拿走，訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲榮譽榜布條。

台南一所大學女學生遇害後，重新進行各級學校校園安全環境檢測工作，已成為各警察機關的重點工作；內埔警分局龍泉所日前進行轄內一所國小檢測工作時，校方反映懸掛在校門圍牆上的榮譽榜日前突然不翼而飛。

校方表示，學生參加校外的各項競賽，若獲優秀成績，一般學校均會製作「榮譽榜」張貼（或懸掛）校外牆上，讓往來民眾看到，兼行銷學校，不料，該布條日前卻不見，讓校方很納悶。

該分局獲報相當重視，指示龍泉所應儘速破案，將竊賊繩之以法。所長黃明宏率員調閱數十支監視器畫面，比對來往數十台機車，發現63歲劉姓婦人涉案，她逮獲。

劉姓婦人表示，因半夜睡不著覺，就騎車夜遊，途經該校旁，看到校方懸掛布條，認可供其覆蓋家中之雜物，就順手拿走，卻不料觸法。

分局長蔡耀順肯定黃所長率同所內同仁迅速破案，並呼籲民眾，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，不論動產價值，均屬竊盜罪，不可不慎。