用韓星「金材昱」照片騙單身女匯3萬　保七+行員苦勸半小時

記者陳崑福／屏東報導

屏東市張姓女子遭詐騙集團佯稱是韓國明星「金材昱」，在FB對她採取柔情攻勢，取得信任後謊稱在美國拍戲、雙腳受傷住院，由於銀行帳戶出問題，無法提款，央請她先匯款幫他代墊1000美金的醫藥費，讓她信以為真，跑到台銀屏東分行要匯款，被行員發現有異，會同保七員警共7人，半小時輪流以實際案例勸阻，她才恍然大悟自己踏入對方陷阱。

▲保七及台銀屏東分行人員成功攔阻張姓女子被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼韓國明星「金材昱」、匯款單。

單身的45歲的張姓女子，在網路認識一名自稱韓國明星「金材昱」的網友，對方展開柔情功勢，取得她信任，日前告訴她，在美閾拍戲受傷住院，因無法提款，央請她先匯款1000美金代墊該筆醫療費用。她不疑有詐，13日到台銀屏東分行欲辦理匯款作業，由於不斷低頭滑手機，引起行員注意，通報派駐台銀的保七員警上前關心。

員警詢問了解後告訴她，遇到詐騙集團，但她一直表示，這個韓國明星是真的，不會騙她。保七員警及台銀行員不斷對她勸說，「這麼有名的韓星，不可能向粉絲借錢，更不可能受傷住院而沒有人照顧。」

保七員警與台銀人員不斷拿出實際案例對她勸說，花了半小時後，她才如夢初醒，確認遇到網路交友詐騙、沒有匯款，並十分感謝保七警員警與台銀人員的協助幫忙。保七人員也將相關資料送交屏東警分局繼續追查幕後的詐騙集團。

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