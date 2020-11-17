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擄嬰怪男當街行兇　慘遭MMA格鬥選手「鎖喉裸絞」1秒倒地喊疼！

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▲▼格鬥示意圖。（圖／pixabay圖庫）

▲擁有柔術經歷的MMA格鬥選手目擊嬰兒綁架案，立刻上前使出後背裸絞制伏歹徒。（示意圖／pixabay圖庫）

記者張寧倢／綜合報導

紐約曼哈頓9日下午3時一名男性歹徒試圖從嬰兒車裡偷抱走一個孩子，那名母親手上還抱著另一個在學走路的孩子，當下驚慌地尖叫，並與歹徒發生肢體拉扯。擁有6年柔術經驗的MMA格鬥選手肯斯利（Brian Kemsley）正好在現場，於是他立刻上前，以一記裸絞把歹徒壓制在地，等待警方派人前來處理。

根據《太陽報》報導， MMA綜合格鬥選手肯斯利9日與女友在麥迪遜廣場公園享受甜蜜時光，突然聽見女性尖叫聲，走近後發現，有一名男性歹徒試圖將嬰兒車從一位母親手裡搶走，圍觀民眾想阻止歹徒，但是他還是抓著嬰兒不放。肯斯利伸出長臂環繞在歹徒頸部，順勢將他撂倒在地，使出可在短短幾秒內，導致對方窒息甚至昏迷的後背裸絞，輕鬆制伏歹徒。

▲▼擁有6年柔術經驗的MMA格鬥家肯斯利（Brian Kemsley）用裸絞制伏綁架犯。（圖／翻攝自Instagram／xbhkx）

▲▼擁有6年柔術經驗的MMA格鬥家肯斯利（Brian Kemsley）用裸絞制伏綁架犯。（圖／翻攝自Instagram／xbhkx）

報導指出，肯斯利將歹徒按倒在地約持續了15分鐘，期間男子四肢完全被鎖死，無法移動。肯斯利受訪表示，歹徒一直重複抗議，眾人怎麼知道孩子是那位母親的而不是他的，「後來我壓住了他，讓他動彈不得，很明顯他有精神上的問題，不能就這樣放走他。」

肯斯利後來在個人社群上發文，雖然並不是很喜歡柔術，但它在街頭戰鬥與自衛方面是絕對必要的，6年前學習柔術的經驗，使自己可以讓一個強壯的成年人變成手無縛雞之力的小嬰兒，「警察花了30分鐘才到場上銬，我不得不壓制著他超過15分鐘，你不能依賴警察或永遠用槍殺人。」 

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