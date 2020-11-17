「1張票計10次」　投票系統員工爆：目睹拜登灌票現場！0張投川普

▲美國總統大選當選人拜登將於1月20日就職，卻有證人爆料，目睹密西根州的選舉詐欺行為。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國總統大選普遍被認為由拜登勝出，但川普競選團隊一再強調選舉存在詐欺、舞弊行為，其中就包含「Dominion投票系統」（Dominion Voting Systems）少計算270萬張「投川票」的指控。然而，Dominion在底特律的前員工向美媒爆料，不僅在值班的24小時之內只看到拜登的選票，還有選票被重複計算了高達10次。

美媒《政治趨勢》（Trending Politics）於16日報導，Dominion公司約聘的IT僱員卡羅內（Mellissa Carone）曾負責於密西根州底特律監看「點票機器」作業，雖然不能觸摸選票，也不能直接站在機器前。但她聲稱，在24小時的值班期間，只看到了圈選了拜登的票，而沒有任何投川普的選票。

卡羅內更爆料，底特律會議中心（TCF Center）的選務人員將同一批次的50張選票，重複投入點票機，有時甚至高達8~10次，投票過程中沒有合理、合法的監督，基本上是由民主黨人在「監視」民主黨人，更有票站工作人員在複製選票的同時，還改變他人的選票，等同在公開場合「竊取」這場選舉。

卡羅內還表示，已經向聯邦調查局（FBI）報告了她所看到的事情，但是目前還沒有任何跡象顯示FBI或司法單位有採取調查行動。此外，川普的競選律師鮑威爾（Sidney Powell）也透露，自己與其他川普的律師已發現大量證據，足以顯示對方賄賂、竄改選票，以及其他與Dominion公司或是部份州的選舉官員有關的「詐欺行為」。

根據報導，幾天來川普總統的律師一直聲稱，競選團隊獲得了數十名目擊者的證詞，他們都目睹了拜登陣營在投票過程中作弊，然而。實際上《政治趨勢》還沒有收到任何告密者的消息。

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