山友登南湖大山跌摔骨折　陸空兩路救援...空勤吊掛送醫

▲山友登南湖大山跌倒疑似骨折，成員先協助他下撤到雲稜山莊。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

6旬黃姓男子參加7人登山隊15日爬南湖大山山線時不慎跌倒疑似骨折，無法行走。由於消防隊才剛執行完南湖大山任務，深怕體力不支，請登山隊先下撤到雲山莊。16日清晨見天候良好，由空勤直升機飛往現場平安吊掛黃男下山，送醫治療。

台中市消防局15日下午2點左右獲報，有一支7人的登山隊進行4天3夜的登山行程，行經南湖大山山線13.3K處時，一名成員63歲黃姓男子不小心跌倒受傷，左小腿疑似骨折，無法行走，已初步包紮固定，急需救援。

▲山友登南湖大山跌倒疑似骨折，難以行走。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防局除先向消防署申請救援直升機，經詢問第二消防大隊，由於搜救人員14日才執行完南湖大山山域事故案反對，若前往執行任務體力恐怕負荷過大，建議傷者先下撤雲稜山莊是後續回報狀況再支援執行救援。消防署也持相同看法，認為下撤有利救援，該登山隊領隊最後也同意先下撤。

▲▼疑似骨折山友先撤到雲稜山莊，隔天由直升機吊掛救援。（圖／記者李忠憲翻攝）

救援直升機雖預計下午4點半起飛前往，由於下撤速度慢，登山隊最快要5點半才能抵達目的地。消防署經與空勤教官討論後，認為屆時不利救援，改到今天上午6點看天氣狀況出動直升機救援。梨山消防分隊也於晚間出動4人，由小隊長黃暉銘帶隊到登山口夜宿，今天早上6點同步上山。

救援直升機今天早上6點半起飛，由於原規劃降落點東勢河濱公園天候不佳，消防署通知改到清泉崗基地降落。直升機在7點6分抵達山莊上空，搜救人員確認傷者狀況，意識清楚，21分吊掛傷者成功，經送往清泉港基地後，由救護車送往台中榮總醫院治療。

台中市消防局呼籲，民眾應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，最好攜帶衛星定位儀（GPS）或手機（衛星電話）、醫療器材及藥品、反光板、求救煙霧棒及口哨等求救裝備並備妥預備用電池。同時評估自己的腳程，提早規劃登山與下山時間。

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