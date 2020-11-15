中央山脈2山難！71歲男獨立登山昏迷不治　直升機吊掛5人下山

▲花蓮空勤出動直升機救出2起山難的傷患。（圖／記者蕭可正翻攝）



記者柯振中／綜合報導

一天發生數起山難！一名71歲的男子15日上午到嘉義縣獨立登山，疑似因為心臟不適，頭部撞傷昏迷，緊急被送往醫院治療，花蓮空勤一早也接到2件任務，有林管處人員到太魯閣山屋勘查，結果身體不適失溫，緊急透過直升機吊掛下山，七彩湖也有女山友左小腿骨折，吊掛下山送醫。

71歲的男登山客前往嘉義縣獨立登山，疑似因為心臟不適，導致頭部撞到，當場昏了過去，所幸立刻被林業鐵道的員工發現，緊急向上回報。男登山客被送上阿里山小火車，小火車也進行罕見的「倒退嚕」，後退2公里，將男子送到樟腦寮車站，接著再由救護車送醫，大幅縮短救援時間。不過，男子被送往醫院搶救，最後仍宣告不治。

▼男子獨立登山，昏迷後送醫不治。（圖／讀者提供）



除了這起登山意外，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊14日晚間5點、15日清晨4點也接獲通知，到花蓮林管處太魯閣大山旁的北安營地進行山難搜救任務、以及前往七彩湖台電豪華工作站進行緊急救護任務，將5人吊掛下山，所幸5人生命跡象穩定。

空勤人員接獲任務，考量若從地面救援，需要花費數天的時間，因此申請直升機救援，15日清晨6點40分起飛，前往太魯閣大山，20分鐘後發現了3名花蓮林務局人員，當時3名人員都已失溫，且出現高山症，因此緊急進行吊掛，上午7點38分成功將3人送往花蓮德興棒球場旁的空地，交由救護人員送醫。

至於七彩湖台電豪華工作站的緊急任務，則是有名女子左腿骨折、腫大，還有名男子左腳踝扭傷，救護人員考量地形狹窄，若從地面營救，可能造成二次傷害，因此出動直升機，上午7點40分起飛，17分鐘後抵達目的地，成功將傷患吊掛下山，完美完成任務。

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▼花蓮空勤出動直升機救出5名傷患。（圖／記者蕭可正翻攝）

