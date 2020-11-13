「移動神主牌」現蹤台中　機車路口直撞公車畫面曝...騎士昏迷

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子凌晨騎機車經過西屯區閃紅燈路口，未依號誌先停車禮讓左右來車通過直接騎過去而撞上公車，當場倒地，頭部受傷昏迷，送醫觀察中。警方初判，陳男未禮讓公車，公車路口也未減速為肇事原因，騎士是否有酒駕及肇事責任等有待釐清。

▲機車行經閃紅燈路口未停車禮讓，撞上公車倒地，消防員到場救援。（圖／民眾提供）

▲▼撞公車的機車毀損，騎士送醫治療中。（圖／民眾提供）

台中市消防局今天凌晨5點半左右獲報，西屯區中工二路、天助街口發生公車與機車車禍，機車騎士倒地，耳漏鼻漏，頭部受傷流血。消防隊立刻派遣人車趕往現場，到場後確認59歲騎士陳姓男子意識昏迷，立刻送往中港澄清醫院治療，所幸無生命危險，目前住院觀察中。

第六警分局員警也到場採證，48歲公車司機葉姓男子供稱，他當時行駛天助街內側車道往朝馬路行駛，到中工二路口號誌為閃黃燈，經過路口時，就遭機車衝出撞上，根本來不及反應。

警方表示，經酒測確認雙方都無酒駕，經調閱監視器蒐證後，初判機車行駛中工二路到該路口為閃紅燈，未停車禮讓公車；公車到該路口為閃黃燈，未減速行駛，雙方互有過失。肇責部分有待鑑定釐清。

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